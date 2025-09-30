關愛隊參考民安隊配備行政支援？麥美娟：絕不變成另一支民安隊

關愛隊由452隊增至目前455隊，新一份《施政報告》提出增加關愛隊資助額五成，提供更多行政支援與培訓，提升服務水平。有議員今日（30日）在立法會一個事務委員會上，關注政府會否參考民安隊的模式，為關愛隊提供行政支援。民政及青年事務局局長麥美娟表示，關愛隊是社區的義工組織，以地區為本提供服務、協助政府工作，絕不會將其「變成另外一個民安隊」。



民建聯立法會議員陳勇（廖雁雄攝）

陳勇關注會否參考民安隊模式 為關愛隊配備行政支援

麥美娟下午到立法會民政及文化體育事務委員會，匯報《施政報告》措施，當中民建聯立法會議員陳勇關注關愛隊負擔越來越多，未來會否參考民安隊、醫療輔助隊的模式，配備行政支援。

民安處是保安局轄下的一個政府部門，編制人數為106人，他們的工作是為民安隊志願人員提供行動策劃及管制、隊員訓練、行政和後勤支援。民安隊經費由政府支付，有3,770名成人隊員及4,032名12至17歲的少年團員。

麥美娟：關愛隊絕不變成另一支民安隊

麥美娟表示，民安隊是制服團體，而關愛隊是社區的義工組織，無論怎樣提供資源和培訓，政府都不會將關愛隊「變成另外一個民安隊」。她強調，關愛隊是以地區為本提供關愛服務，有需要的時候會被動員去協助政府工作。