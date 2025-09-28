關愛隊「手指指」改圖流傳　麥美娟批抹黑：攻擊熱心服務嘅義工

超強颱風「樺加沙」吹襲本港後，關愛隊出動清理街面、安頓街坊等，期間網上流傳改圖，如20多名關愛隊隊員指著一棵樹。民政及青年事務局局長麥美娟在今日（28日）播出的一個錄影節目上形容改圖行為抹黑關愛隊，「呢啲假圖攻擊一班熱心為社區服務的義工，我諗資料係咪真確要搞清楚先」。



網傳關愛隊打風期間用電鋸鋸樹的相片，外界憂慮隊員安全。麥美娟說有時隊員要用工具做工程，是因為他本身就有此專長，又說已為隊員購買保險，「好強調本身安全以及對佢哋嘅保障」。



近日有關愛隊負面網圖流傳，例如顯示多位關愛隊隊員指一棵樹，麥美娟形容這些是改圖、或用AI製作圖片，是抹黑關愛隊的行為。（網上圖片）

關愛隊電鋸鋸樹 麥美娟：會確保安全

颱風「樺加沙」吹襲本港後，有關愛隊隊員無佩戴裝備，用電鋸鋸樹，引起市民對其安全的憂慮。麥美娟在Now TV節目《大鳴大放》中稱，有時關愛隊員會幫忙用工具做工程，例如本身有成員是電工，因其相應專長協助市民。她強調會確保所有人安全，亦有為關愛隊購買保險。

圖為2025年9月22日，民青局局長麥美娟到沙田視察防風準備和措施，及呼籲村民做好防風準備及盡早撤離。（民政及青年事務局Facebook圖）

我哋關愛隊出動時候，佢哋都係有保險，所以不同關愛隊都買咗佢哋嘅保險，所以佢哋做服務時，我哋好強調本身安全以及對佢哋嘅保障。 民政及青年事務局局長麥美娟

超強颱風「樺加沙」來臨，民政處、區議員、關愛隊接送居民返回家中休息（民青局Facebook）

（網上圖片）

網傳關愛隊「手指指」改圖 麥美娟批抹黑

近日有關愛隊的改圖流傳，例如有20多名關愛隊成員指著一棵樹，麥美娟形容這些是改圖、或用AI製作圖片，是抹黑關愛隊的行為，市民應留意資訊真偽。