醫委會｜研訊需用死因庭資料秘書處卻沒問　交資料卻重新走程序

雙非童黎遠建腦癱個案等候醫委會研訊15年，最終醫委會因秘書處未能解釋拖延多年理由，而決定永久終止研訊，引來社會譁然。申訴專員陳積志早前宣布展開全面調查，今日（5日）發表主動調查報告。

報告交代其中七宗個案，其中五個個案用到死因研訊的資料，惟有個案中，醫委會在投訴人提供資料後，才知悉事涉個案涉及死因研訊。亦有個案中，有醫生在死因研訊已承認其錯誤，投訴人遂將死因研訊所得資料呈交醫委會，醫委會卻通知投訴人，指鑑於她提供了新資料，決定把她的個案發回初步偵訊委員會重新考慮。



2025年12月19日是腦癱子黎遠建16歲生日，獲醫務衞生局局長盧寵茂教授親臨遠建入住的特殊學校探望。（社協提供相片）

主動調查報告當中提到有個案拖延超過九年。個案中，初步偵訊委員會曾在未取得死因研訊內容下，駁回投訴，但其後投訴人將死因研訊內容轉交醫委會，要求重新考慮。鑑於投訴人提供了新資料，偵委會主席經考慮後，指示轉介個案至新偵委會再作討論。

公署稱，個案揭示醫委會經投訴人提供資料後，才知悉事涉個案涉及死因研訊。公署認為，既然死因研訊資料屬醫委會處理投訴時的有用參考，秘書處應在接獲投訴初期，便主動查詢個案是否須向死因裁判官呈報，並提醒投訴人在死因研訊完成後，應提供死因研訊所得的資料，供醫委會考慮。

醫委會已經就《遠程醫療實務道德規範指引》澄清，醫生先與病人面對面診症後，再進行遠程醫療，僅屬建議，非硬性規定條件。在抗疫階段下，不會抵觸。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

另外，有個案中，有投訴人向醫委會投訴四名醫生，而個案同時進行了死因研訊。死因研訊期間，其中一名涉事醫生清楚承認其錯誤。投訴人遂將死因研訊所得資料呈交醫委會，醫委會卻通知投訴人，指鑑於她提供了新資料，決定把她的個案發回初步偵訊委員會重新考慮。其後又因為轉換專家證人，案件再被發還至偵委會審議。最終，投訴提出八年來原地踏步，至今仍未展開研訊。

申訴署在報告中指，有相關人士向公署表示，難以理解醫委會何以仍遲遲未進行研訊。申訴專員陳積志指，公署認為當中極有空間去精簡程序，例如在研訊中，使用法庭已確立的事實，或邀請死因研訊的專家證人擔任醫委會研訊的專家證人。

