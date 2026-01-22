百度前景展望︰AI雲端與自動駕駛驅動　財務及股價走強｜彭偉新

百度集團(9888)主要業務包括搜索引擎服務、雲服務及自動駕駛服務，其中搜索業務是核心收入來源，預計2025年核心在線廣告收入將佔總收入的56%。該集團亮點在於其全面的人工智慧能力及強大的資金儲備，助力於未來成長。中短期內，隨著人工智能應用的快速發展，百度的AI雲端業務將持續增長，預計增幅超過30%；長期而言，Kunlun芯片的上市及Apollo Go業務的擴張將進一步推動集團的市值上升。此外，集團將加強股東回報政策及共享資本戰略，增強市場信心，未來還有潛在的股利或回購計劃，加上IPO許可的積極進展，將對公司估值帶來正面影響。

集團所處的行業面臨著競爭日益激烈的環境。短期內，隨著人工智能技術的快速發展和應用，搜索引擎及在線廣告的收入將受到挑戰，特別是在中小型企業和新興市場的競爭日益加劇。行業的周期性特徵使得廣告支出在經濟回暖期間可能會增加，但在經濟不景的時候，廣告花費會減少，影響整體的業績。整體營運成本方面，由於面臨人力資源及技術投資的增加，未來的經營成本可能上升。然而，隨著企業優化資源配置及提高效率，預計會有一定的成本控制效果。特別是百度因其強大的財務背景，能夠支撐其研發及市場推廣支出，並在成本管理上保持靈活性，以應對行業挑戰以及促進長期增長。

雖然百度已向AI的業務進發，不過，主要業務仍然以搜索引擎、雲計算和自動駕駛服務為主。其中，核心廣告業務仍是收入的主要來源，預計在2025年將占總收入的56%。隨著AI技術的應用，AI雲計算和相關服務預計在2026年將持續增長，年增長率超過30%。集團的亮點包括其全面的AI技術架構，尤其是Kunlun芯片的潛在市場和Apollo Go的自動駕駛業務。最近也收到來自杜拜的完全無人駕駛測試許可，這顯示出其在國際市場的擴張潛力。而截至2025年底，百度的總收入預計為1289.59億元人民幣，淨利潤為181.38億元人民幣，較2024年有所下降。預測顯示，公司的自由現金流在2026年將達到27,452百萬人民幣，反映出一定的資金流動性。

百度集團在人工智能和自動駕駛領域的創新能力被廣泛看好。特別是Kunlun芯片的推出，預示著其潛在的市場價值可觀。對於2024年的生長預測，某些分析指出該芯片將助力公司在2025年實現Rmb3.5bn的收入，顯示出強勁的增長潛力。此外，全自動駕駛Apollo Go業務的商業化運作已啟動，未來將擴展至其他全球市場，增強其競爭力和市場地位。在雲計算業務方面，百度的AI雲基礎設施更是被認為是未來增長的引擎。預計到2025年，其雲服務的增長率將超過30%，這與管理層持續提升透明度以促進股東回報的策略相結合，將進一步提升公司的市場估值。分析人士表示，這樣的增長將有助於百度在不斷競爭的市場中鞏固其領先地位。

儘管近期廣告收入下滑，但隨著公司經營模式的重組以及對技術的持續投入，營運利潤預計將於2026年逐步恢復。這樣的情況促使分析師上調百度的價格目標，反映出市場對其未來潛力的信心。同時，穩健的現金流和技術創新將是百度未來長期增長的基礎。最後，百度的現金儲備超過Rmb180億元，這不僅使其能夠承擔風險，還能支持未來的擴張計劃。公司正積極推動多項技術創新和市場擴張，這些因素將進一步提升其業務價值和市場信心。這樣的綜合利好因素，使得市場普遍對百度的前景持樂觀態度。

百度集團上日以 153.7 港元收市，全日上升 4.9 港元或 3.3%。集團過去5年的平均Beta值為 0.29，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 155.4 港元，而最低位則曾見 73.25港元，以現價 153.7 港元計，百度集團－ＳＷ的股價較 50 天線高出 23.22%，另外，現價亦較 200 天線高出 49.12%，走勢明顯強於中、長期的走勢，主要是因之前的業務未有突破，股價持續在低位徘徊，但近期因為在芯片、無人駕駛的士等業務出現突破，令到股價走勢向好，相信短期挳垷仍然偏強。百度集團自去年8月27日至今年1月21日期間，股價錄得76.51%的升幅，該期間共錄得201.77 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的153.38 億港元，而散戶則佔當中的48.41 億港元。大戶對散戶資金流比率為 3.2 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.39%；而最低曾經跌至0.81%，至於1月21日當日則為8.35%，反映大戶資金動力有明顯改善，對股價的短期走勢仍有強勁的支持。

百度集團的股價於去年10月2日升上141.4港元見頂後，股價曾一度明顯作出回調，最低曾跌至去年11月低位105.3港元後見底，其後股價已成功反彈並在今年1月完全收復所有的跌幅，若果以去年10月的回調幅度，控黃金比率1.618倍作出反彈，股價有望升上167港元江，投資者可以在150港元買入，上望167港元，並暫時以20天線138.5元作為止蝕水平，失守宜先行沽貨離場。

