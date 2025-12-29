司機昏迷也能救？問界M9實測L3級自動駕駛　揭示失能自主靠邊功能

L3自動駕駛是近期最為火熱的內容之一，除了全中國准入的兩款車型外，內地各省市也在進行相關測試，不少車企都拿到了測試牌照。



近日博主「初曉敏」就在重慶體驗了L3科技，她所搭乘的車輛正是配備了四激光雷達的問界M9，並擁有全棧安全冗餘，滿足L3自動駕駛需求。

由於L3依舊是有條件自動駕駛，因此依舊配有安全員，不同於當前L2+級輔助駕駛，開啟L3有單獨的控制模塊，僅需在方向盤上點一下即可。

開啟該功能後，中控屏上會出現「L3自動駕駛已激活」的字樣，SR界面裏車輛模型被藍盈盈的光束包圍並向前延伸，而車外小藍燈全被點亮。

需要說明的是，當前L3測試有規定的路段，在即將結束時車輛會主動提醒，如果此時安全員不接管車輛，則會觸發車輛的「失能自主靠邊」功能，自主向右變道，並在應急車道停下，為了方便車外救援，車門還會自動解鎖。

據悉，該功能系主動安全功能，在人駕或輔助駕駛模式下均生效，當DMS判定駕駛員失去操控能力（如雙眼長時間閉合、無手部接觸方向盤、頭部姿態異常等），且多次警示無響應時，系統自動接管並完成安全靠邊停車，同步觸發SOS緊急呼叫。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】