辦年貨｜尖沙咀珍妮曲奇百多人排隊等1小時　多旅客搶購賀年送禮

農曆新年將至，廣受內地旅客歡迎的「珍妮曲奇」尖沙咀及上環分店，今日均有不少旅客慕名而來，大排長龍。其中尖沙咀店外排隊人龍絡繹不絕，「由朝排到晚」，接近傍晚時份，現場仍有約170人在輪候，以旅客為主，希望購買曲奇送給親友作為賀年禮物。有來自深圳及台灣的旅客表示特地來辦年貨送給長輩，並稱等了一小時才買到。



農曆新年將至，位於尖沙咀的珍妮曲奇店有不少旅客慕名而來，大排長龍，希望購買曲奇伴手禮送給親友作為賀年禮物。（洪芷菁攝）

農曆新年將至，位於尖沙咀的珍妮曲奇店有不少旅客慕名而來，大排長龍，希望購買曲奇伴手禮送給親友作為賀年禮物。（洪芷菁攝）

農曆新年將至，位於尖沙咀的珍妮曲奇店有不少旅客慕名而來，大排長龍，希望購買曲奇伴手禮送給親友作為賀年禮物。（洪芷菁攝）

農曆新年將至，位於尖沙咀美麗都大廈的「珍妮曲奇」有不少旅客慕名而來，大排長龍，希望購買曲奇伴手禮送給親友作為賀年禮物。由今日中午起，已有不少人在網上指該店大排長龍，由於店舖在商場內，多人排隊延伸行人通道「打蛇餅」。至傍晚5時許，記者現場目測仍有約170人在店外排隊。店舖張貼告示，每人每天僅限一次購買，每次最多買5罐曲奇。

珍妮曲奇店有不少旅客慕名而來，店舖張貼告示顯示，限制每人每天僅限一次購買，每次最多買5罐曲奇。（洪芷菁攝）

+ 2

來自深圳的旅客胡先生特地來港辦年貨，花了500多元購買4盒曲奇，包括杏仁味等口味。他稱去年也曾來購買，今次排隊等候了一小時，形容時間「有點長」。這些曲奇將作為賀年禮物送給家中長輩，「給他們嘗一下味道」。

來自深圳的旅客胡先生特地來港辦年貨，花了500多元購買4盒曲奇。（洪芷菁攝）

台灣旅客羅先生表示，此次專門來購買曲奇，共買了五盒普通口味，花費約400元，作為新年禮物送人。他是從網上看到這家店的介紹，得知這是香港的特色手信。除了購物，他也計劃遊覽九龍城寨等景點，行程約為四天三夜，預計在香港消費3,000至4,000元。他今年特地選擇來香港，以往多是去其他城市，認為香港擁有獨特的人文與景觀，相當特別。

台灣旅客羅先生表示，此次專門來購買曲奇，共買了五盒普通口味，花費約400元，作為新年禮物送人。（洪芷菁攝）

台灣旅客羅先生表示，此次專門來購買曲奇，共買了五盒普通口味，花費約400元，作為新年禮物送人。（洪芷菁攝）

新加坡旅客林小姐則花了600多元，購買了四味奶油曲奇（方盒）、夏威夷果仁紅莓塔及山核桃酥口味的餅乾，準備送給家人。她是透過網路介紹和朋友推薦得知這家店，排隊約一小時，但覺得速度尚算快。

新加坡旅客林小姐則花了600多元，購買了四味奶油曲奇（方盒）、夏威夷果仁紅莓塔及山核桃酥口味的餅乾，準備送給家人。（洪芷菁攝）

除了珍妮曲奇的尖沙咀店，其位於上環永和街的分店亦同樣出現大排長龍的墟冚場面，有不少人在社交平台Threads發文分享，人龍延伸至新紀元廣場。

有網民在社交平台分享指，珍妮曲奇上環店大排長龍，人龍延伸至新紀元廣場外近文咸東街。(tamashii_0726@threads圖片)

農曆新年將至，位於尖沙咀的珍妮曲奇店有不少旅客慕名而來，大排長龍，希望購買曲奇伴手禮送給親友作為賀年禮物。（洪芷菁攝）

農曆新年將至，位於尖沙咀的珍妮曲奇店有不少旅客慕名而來，大排長龍，希望購買曲奇伴手禮送給親友作為賀年禮物。（洪芷菁攝）