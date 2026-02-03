尖沙咀石牆道韓國餐廳疑爆食物中毒 6人進食生蠔及醬油蟹後腹瀉
撰文：董素琛
出版：更新：
衞生防護中心今晚（3日）表示，兩男四女青年於上周三及四（1月28日及29日）尖沙咀光顧石牆道韓國後，約20至35小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。初步調查顯示，受影響人士於該餐廳進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。全部受影響人士現時情況穩定。
衞生防護中心今晚（3日）表示，調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及6人。受影響的兩男四女年齡介乎21歲至26歲。他們分別於上周三及四（28日及29日）在尖沙咀永利大廈的石牆道韓國餐廳晚膳後，約20至35小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。
衞生防護中心指，初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。
衞生防護中心和食物環境衞生署人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取環境樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。
