醫療輔助隊千人以三角巾包紮1950次大手掛　創健力士世界紀錄

醫療輔助隊今（8日）於九龍華仁書院舉行「同創新紀錄」活動，慶祝部隊成立75周年。逾千名隊員、少年團團員、義工及其家人，齊心協力以三角巾成功完成1,950次大手掛包紮，創下「最多對參與者相互做大手掛」的健力士世界紀錄。



衞生署署長、醫療輔助隊總監林文健醫生在活動上致辭，指這項紀錄不僅象徵着部隊75年的歷史與發展，更展現了部隊在提供急救服務方面的專業及服務精神。



醫療輔助隊今（8日）於九龍華仁書院舉行「同創新紀錄」活動，慶祝部隊成立75周年。圖示近千人以三角巾進行「大手掛」包紮。（政府新聞網圖片）

在「渣打香港馬拉松2026」中提供急救及護理服務表現卓越的隊員接受醫療輔助隊總監林文健醫生（前排左五）嘉許。（政府新聞網圖片）

醫療輔助隊總監、衞生署署長林文健（政府新聞網圖片）

今日亦舉行了總監嘉許禮，以表彰隊員在「渣打香港馬拉松2026」中為超過2 600名傷者提供急救及護理服務的傑出表現，其中25位隊員更因在拯救三名心臟驟停的跑者時表現專業、反應迅速及發揮團隊合作精神而獲嘉許。

醫療輔助隊自1950年成立以來，一直積極參與各種救援行動、於大型公眾活動提供醫療支援及守護公共衞生，致力保障市民的安全和健康。