今日新聞8分鐘｜的士客腳踢箍頸司機搏鬥｜屯門翁倒斃屋內 警拘妻

半山豪宅露台燒烤疑燒著罐裝氣體起火 住戶自行救熄無人傷

港島半山一個老牌豪宅發生火警，幸無人受傷。昨日（周一/9日）晚上7時許，當局接獲報案指，干德道41號聯邦花園一個高層單位，其露台突然失火。消防接報到場前，火勢已被住戶自行救熄，事件中無人受傷。

主教山僭建｜移毛澤東像最後限期 打理人芳姐阻地政：你咪拉我囉

深水埗主教山官地有人加建搭棚工程架設「毛澤東文化館」，地政總署上月已經清走一批雜物，今日（9日）限期屆滿再到場移走毛澤東雕像。人員到場先向打理人芳姐警誡，惟她不為所動，振振有詞：「過咗（限期）喇！我知呀，我觸犯法例你咪拉我囉！」拒絕被人員觸碰雕像。

屯門井頭中村六旬翁倒斃屋內 頭部嚴重受傷 警暫列謀殺案

屯門發生命案。周一（9日）傍晚6時41分，警方接獲報案指，新秀街井頭中村一間村屋，有一名男子於村屋內暈倒。警員接報到場，發現63歲姓陳子已明顯死亡。

據了解，死者頭部有傷，屯門警區重案組已接手跟進，大批人員封鎖涉事村屋調查事件。報案人為死者鄰居，事發時聽到死者家人嚎啕大哭，查看下揭發事件幫忙報案。死者頭部嚴重受傷，經初步調查顯示他曾被人以鈍物襲擊。警方稍後將安排進行驗屍，以確定其死因。

車CAM｜的士行車途中乘客腳踢箍頸分半鐘 司機單手揸軚盤極驚險

網上流傳一條的士車CAM，顯示一名年約60歲的男子，在的士行駛途中不斷襲擊司機，包括從後腿踢、箍頸、屈手及搥打面部，致令司機一度要單手控制軚盤，十分驚險。

深圳4.8米闊順豐送貨無人機鬧市墜落 網民憂安全問題

近日，有網民發佈影片稱，在深圳龍華區觀湖街道，途徑觀湖園上班的路上看到一架墮落的送貨無人機，幸無人受傷。影片顯示，該無人機為順豐集團旗下的「豐翼無人機」，墮落時機身完整，機上配備的降落傘已打開。事件引發廣大網民關注熱議。

意大利公路上演荷里活電影式槍戰 劫匪伏擊運鈔車與警駁火

仿佛荷里活電影《偷天遊戲》（The Thomas Crown Affair）中驚心動魄情節的一宗武裝搶劫運鈔車案件，在意大利南部上演。

國安白皮書｜李家超：對危害國安叛徒作嚴重警告 正合其時

國務院新聞辦公室今（2月10日）早發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐行政長官李家超出席行政會議前見記者，表示白皮書意義重大，港府會全力支持和履行內容，李家超表示，會領導和統籌行政立法司法機關，貫徹維護國安責任。

李家超指，《白皮書》對危害國家安全的叛徒作嚴重警告，而談到黎智英案裁決，李家超指顯示黎惡貫滿盈，損害特區和國家利益，其無恥地充當外部勢力的爪牙，裁決彰顯了公義。

國務院發布白皮書：維護國安不是「緊箍咒」而是發展「護身符」

國務院新聞辦公室今日（2月10日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，指出香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐。白皮書強調，安全不是「緊箍咒」，而是「護身符」「助推器」，香港在高水平安全護航下，定能主動識變應變求變，廣泛凝聚社會共識，在改革中開創香港發展新局面，實現長治久安和長期繁榮穩定。