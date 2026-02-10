藥業公司高層邱偉臣與秘書公司董事周柏豪認合謀詐騙服務費110萬

金活藥業健康發展有限公司時任總經理邱偉臣，早前被廉署起訴，他今（10日）在區域法院承認虛報一間由其下屬營運的秘書公司，曾向藥業公司提供顧問服務以詐騙服務費共約110萬元。涉案秘書公司，基德服務有限公司董事周柏豪則承認「洗黑錢」。法官練錦鴻將案件押後至7月24日判刑，期間二人還押懲教署看管。



金活藥業時任總經理邱偉臣，今日（2月10日）在區域法院承認虛報一間由其下屬營運的秘書公司，曾向藥業公司提供顧問服務以詐騙服務費共約110萬元。（資料圖片/黃浩謙攝）

被告邱偉臣為金活藥業總經理 負責監督產品銷售及推廣

廉署指，金活藥業健康發展有限公司時任總經理邱偉臣，承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。他另一項相同控罪，則由法庭存檔。同案被告、基德服務有限公司董事兼股東周柏豪，則承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》。

廉署表示，早前接獲貪污投訴，經調查後揭發上述罪行。案發時，金活藥業在香港及內地經銷和代理藥物及健康產品，邱偉臣負責監督其產品銷售及推廣。周柏豪則與邱偉臣一名下屬同為基德的董事兼股東，該公司提供秘書及會計服務。

廉政公署（資料圖片 / 蘇煒然攝）

邱偉臣向金活藥業提交7份基德發票 又要求廣告代理商報銷基德費用

案情透露，於2017年2月至2022年5月期間，邱偉臣向金活藥業提交7份由基德發出的發票，訛稱基德曾為金活藥業提供顧問服務，範疇包括食物營養標籤、法律規定及進出口許可證等，以詐騙金活藥業向基德支付顧問服務費用共逾53萬元。

邱偉臣又要求金活藥業的合約廣告代理商香港靈鋒廣告有限公司，協助報銷基德的費用。他向靈鋒訛稱基德曾為金活藥業提供顧問服務，並表示靈鋒可按其與金活藥業簽訂的年度廣告合約，從金活藥業預先支付予靈鋒的款項中扣減相關費用以支付基德。

基德從未向金活藥業提供任何服務 周柏豪把18萬轉帳給邱偉臣

於2019年3月至2023年9月期間，邱偉臣向靈鋒提交6份由基德發出的發票，詐騙靈鋒代金活藥業向基德支付顧問服務費共逾54萬元。廉署調查發現，基德從未向金活藥業提供任何服務而獲支付服務費共約110萬元。周柏豪協助處理其中約18萬元，把款項轉帳給邱偉臣。

同案被告余遠濤，即金活藥業時任市場推廣主任及基德董事兼股東，早前否認兩項欺詐罪名。案件訂於7月6日進行審訊。