兩小學爆食物中毒涉39學生　飯盒供應商帆船美膳疑過早製作食物

衞生防護中心今日（9日）表示，正調查兩宗有流行病學關連的懷疑食物中毒個案群組，兩間小學共39名小學生進食由「帆船美膳」制作有限公司向學校提供的午膳後不適，疑有部份食物過早製作。食物安全中心已指示有關處所暫停運作及徹底清潔消毒，並抽取食物及環境樣本作化驗。



首宗個案群組涉及12男16女，就讀深水埗寶血會嘉靈學校，年齡介乎6至11歲；第二宗個案涉及8男3女，就讀鑽石山聖文德天主教小學。全部受影響學生毋須入院。



首宗個案群組涉及12男16女，全部就讀於深水埗寶血會嘉靈學校，年齡介乎6至11歲。調查發現，受影響學生於1月6日在學校進食上述學校午膳供應商「帆船美膳」提供包含有魚、雞扒、醬汁、配菜及米飯的午膳，約3至31小時後先後出現腹痛及腹瀉等病徵。

衞生防護中心跟進調查首宗個案群組，追溯該學校午膳供應商供應鏈時，發現另一宗個案群組，涉及8男3女，全部就讀鑽石山聖文德天主教小學，年齡介乎10至12歲。調查發現，受影響學生昨日（8日）在學校進食由同一午膳供應商提供包含有雞、司華力腸、醬汁及螺絲粉的午膳，約5至15小時後先後出現腹痛及腹瀉等病徵。全部受影響學生毋須入院，現時情況穩定。

衞生防護中心及食環署人員已到涉事午膳供應商的食物製造廠及到首宗學校的廚房巡查，發現有部份食物（肉類、醬汁）在食物製造廠製作，另有部份食物（米飯、配菜）則在學校廚房製作，懷疑部份食物過早製作。

食物安全中心已指示有關處所暫停運作以進行徹底清潔消毒工作，改善有關食物烹調流程和衞生，及向員工提供食物安全和環境衞生教育，並抽取食物及環境樣本作化驗。