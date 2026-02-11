1款玩具貨車塑化劑超標23倍　長期攝入損發育　海關籲勿給兒童玩

海關今（11日）表示，一款玩具貨車含有的第二類塑化劑鄰苯二甲酸酯，為其塑化物料總重量的百分之2.34，超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的百分之0.1上限，提醒家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具，商戶如有出售，亦應立即下架。



海關其後採取行動，搜查涉案零售商的3間店舖，在其中一間分店檢取共8件同款玩具貨車。海關人員亦到各區進行巡查，暫時沒有再發現該款玩具出售。



香港海關今（11日）提醒市民留意一款不安全玩具貨車，其塑化劑含量超標233倍。（海關圖片）

海關指，早前從各區的零售商試購9款玩具車作安全測試。政府化驗所的測試結果顯示一款玩具貨車含有的第二類塑化劑鄰苯二甲酸酯，為其塑化物料總重量的百分之2.34，超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例所規定的百分之0.1上限。

海關提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。在購買及使用玩具時，家長應注意以下安全事項：

・切勿讓兒童獨自把玩玩具；

・避免讓兒童長時間接觸或舔啜塑膠玩具；

・遵照玩具上所附有的所有指示；

・檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；及

・如發現玩具有破損的情況，應立即停止讓兒童把玩。