日本核污水｜食環署檢獲10箱埼玉縣加工魚乾　已封存未流出市面

食環署食安中心今（11日）表示，在檢查日本進口食品批次時，發現10箱於《食物安全命令》發出後在埼玉縣加工的魚乾產品，來自受管制縣，懷疑違反相關《命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。



香港政府因應日本福島核污水排放，自2023年8月24日起禁止日本10個都縣的水產品。圖為2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋放核污水後，鏡頭拍得核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

食環署指，中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控，調查仍然繼續。

根據該《食物安全命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。