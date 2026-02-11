日本核污水｜食環署檢獲10箱埼玉縣加工魚乾 已封存未流出市面
撰文：董素琛
出版：更新：
食環署食安中心今（11日）表示，在檢查日本進口食品批次時，發現10箱於《食物安全命令》發出後在埼玉縣加工的魚乾產品，來自受管制縣，懷疑違反相關《命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。
食環署指，中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控，調查仍然繼續。
根據該《食物安全命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。
