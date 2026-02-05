食物中毒｜不適食客均曾進食韓國公司供應生蠔 食安中心指令停售
撰文：倪清江
出版：更新：
本港近一周至少有四間食肆爆食物中毒，不適食客均吃過生蠔。食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）表示，發現個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔，故指示業界暫停進口該公司供應的生蠔，如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。
食安中心發言人表示，食安中心近日接獲衞生署衞生防護中心有關食物中毒個案的通報後，隨即派員在食肆和供應商層面跟進調查，發現個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。為審慎起見，食安中心即時指示業界暫停進口及在港出售由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。
食安中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應和出售受影響生蠔，並正追查有關產品的分銷情況。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。
發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養殖或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士和肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。
食安中心表示，已通知韓國當局有關事宜，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。
AIRSIDE扒房Chef's Cuts疑爆食物中毒 一周內第4宗涉及曾吃生蠔尖沙咀石牆道韓國餐廳疑爆食物中毒 6人進食生蠔及醬油蟹後腹瀉銅鑼灣家賀屋刺身居酒屋12人食生蠔、刺身後上吐下瀉 1人須留院中環蘭桂坊L'AMOUR疑爆食物中毒 4食客進食生蠔及沙律後嘔吐腹瀉