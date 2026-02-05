食物中毒｜不適食客均曾進食韓國公司供應生蠔　食安中心指令停售

本港近一周至少有四間食肆爆食物中毒，不適食客均吃過生蠔。食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）表示，發現個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔，故指示業界暫停進口該公司供應的生蠔，如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



六名男女於1月30日光顧AIRSIDE扒房Chef's Cuts後食物中毒。他們在該店的共同食物為生蠔。

AIRSIDE扒房Chef's Cuts有多款生蠔菜式。(Chef's Cuts Facebook圖片)

食安中心發言人表示，食安中心近日接獲衞生署衞生防護中心有關食物中毒個案的通報後，隨即派員在食肆和供應商層面跟進調查，發現個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。為審慎起見，食安中心即時指示業界暫停進口及在港出售由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。

兩男四女青年於1月28日及29日光顧尖沙咀永利大廈石牆道韓國餐廳後腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等。他們共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。（官方Facebook專頁圖片）

尖沙咀石牆道韓國餐廳也有出售韓國野生生蠔菜式。（官方Facebook專頁圖片）

醬油蟹是尖沙咀石牆道韓國餐廳主打菜式之一。（官方Facebook專頁圖片）

食安中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應和出售受影響生蠔，並正追查有關產品的分銷情況。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

一男三女於1月27日在中環蘭桂坊協興大廈地下法國菜餐廳L’Amour晚餐，其後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。（官方圖片）

L'AMOUR所售的生蠔（官方圖片）

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養殖或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士和肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

有12人在1月26日於銅鑼灣家賀屋進食生蠔及刺身後食物中毒。（openrice@hazelllyeung)

食安中心表示，已通知韓國當局有關事宜，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。