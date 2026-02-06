加拿大進口活龍蝦樣本鎘含量超標　食安中心令進口商停售及下架

食環署食物安全中心今日（6日） 公布，一個加拿大進口活龍蝦樣本被檢出金屬雜質鎘含量超出法例標準，正跟進事件。中心發言人說指，透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取上述活龍蝦樣本作檢測，結果顯示樣本的鎘含量為百萬分之2.59，超出法例上限的百萬分之2。



食環署（資料圖片）

食物安任全中心發言人說，長期攝入過量的鎘可影響腎功能，中心知會涉事進口商上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。中心會知會加拿大當局及業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。