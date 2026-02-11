內地生墮投資騙案大增3.6倍　周一鳴：下載假流動程式並存款投資

警務處今日（11日）公布2025年香港整體治安情況。在詐騙案方面，處長周一鳴表示，內地生墮電話騙案宗數及損失金額按年減少一成，不過留意到内地生涉及投資騙案的案件數字及損失金額，分別急升3.6倍及6.5倍，因此2026年將調整點宣傳項目，向他們重點宣傳投資騙案，務求靈活運用資源，達到最大防罪效果。



警務處2月11日舉行在記者會，回顧2025年香港的治安情況及警務工作，處長周一鳴公布全年罪案數字。（夏家朗攝）

警方於去年將內地學生及長者定為重點宣傳對象。周一鳴表示，內地學生在電話騙案中的損失金額，較本地學生高2.9倍，平均分別約為69萬元及17.6萬元。因此警方在2025年以預防内地生成為電話騙案受害人進行大量宣傳教育工作，包括進行問卷調查、舉辦講座、安排防騙雪糕車人校園宣傳等。

他表示，經過整年努力，警方留意到內地生涉及電話騙案的情況有所改善，案件數字及損失金額分別跌9.2%及16.9%。

警務處處長周一鳴（左二）2月11日在記者會上回顧2025年香港的治安情況及警務工作。警務處副處長（國家安全）簡啟恩（右二）、副處長（管理）陳俊燊（左一）及副處長（行動）葉雲龍（右一）亦有出席。（夏家朗攝）

周一鳴表示，然而警方同時留意到内地生涉及投資騙案的案件數字及損失金額，分別急升3.6倍(+362.5%)及6.5倍(+649.6%)。就廣大市民而言，他指網上投資騙案的總損失亦為各騙案類別中最高(佔44.1%)。因此，警隊2026年將調整點宣傳項目，以投資騙案取代內地生作重點宣傳目標，務求靈活運用資源，達到最大防罪效果。

網上投資騙案的損失龐大，當中三分一、11.8億元涉虚擬資産，不少受害人下載騙徒製作的虛假流動應用程式，存入款項進行投資，招致損失。針對這類手法，周一鳴表示，「防騙視伏 App」已提供相關防騙「貼士」，警方繼續作重點宣傳。

投資騙案當中，八成受害人經個別主流社交媒體平台和即時通訊軟件被騙徒接觸，警方會加強與有關公司溝通，希望它們除了更好配合警方調查，提供資料及將詐騙帳戶及帖文下架外，亦應更主動辨識可疑帳户帳戶及帖文，加快作出封鎖。