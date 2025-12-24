聖誕節｜海關管理層視察各口岸管制站　確保運作暢順

為迎接聖誕節長假期大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各口岸，海關一眾關長級管理層聯同各口岸指揮官，於平安夜（24日）上午親赴各邊境口岸管制站，包括港珠澳大橋香港口岸、香港國際機場、廣深港高速鐵路西九龍站、深圳灣口岸、香園圍管制站、羅湖管制站及落馬洲支線管制站等，實地視察通關情況，並為當值前線海關同事打氣 。



圖為2025年12月24日，海關一眾關長級管理層聯同各口岸指揮官，親赴各邊境口岸管制站視察通關情況。（香港海關Facebook圖片）

香港海關表示，該部門已積極部署，制訂一系列措施，確保各口岸通關暢順。當局會繼續實時監察口岸人流及車流情況，並與内地及本港各相關部門保持緊密聯繫，適時作出應變及部署，靈活調配人手，全力確保各口岸運作暢順 。

22日100萬人次出入境 逾5.1萬港人機場離境

入境事務處此前預計，今年聖誕節及元旦假期，約有1,152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。

入境處截至22日的數據顯示，22日共有1,003,436人次出入境，其中經入境人次為474,575，內地旅客佔103,736人次。整體而言，最多人入境的為羅湖口岸的103,736人次，其次為落馬洲支線的79,367人次，以及深圳灣的61,608人次。

至於出境則共有528,861人次，香港居民佔387,156人次。整體而言，最多人出境的為羅湖口岸的105,268人次，其次為落馬洲支線的87,747人次，以及機場的80,034人次。而利用機場離境的香港居民佔51,408人次。