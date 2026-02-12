港鐵灣仔站事故｜陳恒鑌促調查有否依足程序：好彩非繁忙時間發生

港鐵灣仔站周三（11日）清晨發生事故，鰂魚涌站至上環站列車一度暫停，灣仔站更曾封站，受影響約1小時。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（12日）指，港鐵調查方向可循人員培訓、是否依足程序等方向，又形容今次事件「好彩」，因在非繁忙時間發生，建議港鐵當有事故發生時，可在站內、外向乘客通報車務情況。



港鐵人員周三（11日）在灣仔站處理事故。（資料圖片/黃偉民攝）

港鐵港島線昨晨發生事故，據了解，事件懷疑是工程車勾爛信號箱所致，亦有指是深夜工程遺漏物品阻礙路軌。 陳恒鑌在港台節目《千禧年代》中指，肇事原因到底是工程車沒有收好設備導致，還是信號箱有部份突出仍需調查。

立法會交通事務委員會鐵路事宜小組將跟進

陳恒鑌表示，港鐵工程車在每晚收車後進行工程的時間短促及趕急，要調查是否因有工作未及完成而最終撞毁信號箱，立法會交通事務委員會鐵路事宜小組跟進。就今次事件的影響，陳恒鑌認為事故發生在非繁忙時間，「好彩未進入繁忙時間」，因此影響並不是非常嚴重。

港鐵人員周三（11日）在灣仔站處理事故，灣仔站一度封閉。（資料圖片/黃偉民攝）

陳恒鑌指，港鐵調查方向可循人員培訓、有否依足程序等，一方面是人為因素，人員有沒有檢查清楚；二是機件是否有脫落，不過陳恆鑌指不會推測，掣事原因留待港鐵提交報告。他又建議港鐵可以考慮在一些特定日子提早收車，讓工程人員可做加固等工作，減低事故發生機會。

陳恒鑌：通知乘客方面永遠做多啲係好啲

至於通報機制，他認為港鐵昨早在信息發放方面已算早，但可能有乘客到站後才知悉情況，建議可在站內、站外通知乘客，如將廣告燈箱轉為告示等，「通知乘客方面永遠做多啲係好啲」。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片/鄭子峰攝）

前港鐵工程師張欣宇在同一節目指，昨日知道情況「搞咗成個鐘都未搞掂」，便估計應該不是外來物件引致，可能是路軌旁有物件損毀。港鐵昨日稱一輛鋼軌銑磨工程車在完成平時維修保養工作後，回程途經灣仔站附近時，車上工程人員留意到有不尋常的聲響，檢查後發現車底有部件移位，路軌旁有部分信號設備受損。

張欣宇解釋指鋼軌銑磨工程車的作用，是定期打磨及保養鋼軌，令列車行駛得更順暢。他指鋼軌銑磨工程車較重型，亦有較多設備，進行工程時會有部件需要延伸，但行車時需收回，今次事故不排除因工程車沒有收回延伸部件。

前港鐵工程師、前立法會議員張欣宇。（資料圖片/黃浩謙攝）

他續說，具體情況要待港鐵調查，不排除遇到很罕見的情況，即已依足程序但仍有設備損壞，但認為「做漏嘢可能性較大」，有機會是工程車勾住電線等而扯爛信號箱。張欣宇稱有些新款車輛會有防止人員忘記收回延伸部件的功能，但舊款車仍需靠人手檢查。

此外，他指信號箱應在路軌中間，設計上不會接觸到任何行駛的列車或車輛，認為港鐵調查重點之一是人員有否依足程序，「做漏嘢機會唔細」。他又表示當然不排除有機會是機件老化，但認為機會相對較細，一般對機件會有檢查步驟，如未能發現，亦是程序管理出現問題，除非是從未遇過的機件老化情況。

有意見指事故影響範圍過闊， 張欣宇指影響範圍受列車「調頭位」決定，港島線有兩、三個，其中一個較重要的調頭位在灣仔站附近，當灣仔站有事故，最近的調頭位在上環，或鰂魚涌附近。他續說，昨日幸好發生事故時未進入繁忙時間，否則港島，甚至過海交通都有機會癱瘓。張欣宇指，由於今次事故不是由外來物件引致，清理時需較長時間。