助理校長涉妨礙司法公正　控方指涉案家長願錄證人口供　案再押後

廠商會蔡章閣中學的助理校長，涉嫌與一名女家長妨礙司法公正，兩人被廉署拘捕，女家長早前已認罪，助理校長的案件今（11日）在屯門法院再提訊，他繼續毋須答辯。控方透露，女家長願為控方錄取證人口供，裁判官按控方要求，把案押後至明年2月12日再訊。



被告孔少丹（50歲，蔡章閣中學助理校長）被控於2024年9月12日銷毀或干擾廉署就蔡鈺被指稱貪污而進行的刑事調查的資料。

女家長蔡鈺早前認罪案情指，蔡想其子入讀蔡章閣中學的中二，惟其子不肯去考試，校方只准他讀中一，女家長便私下與該校的人聯絡，其後獲告知其子只要出席考試便可。蔡事後以支付寶付1萬人民幣給一名人士但遭拒絕，後來有人叫她刪掉相關訊息，及到內地避一避。女家長早前認妨礙司法公正罪，其案件押後至12月31日判刑。

案件編號：TMCC2001/2025