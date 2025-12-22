男友撞警車兼輾過警員腳趾　無業女助毀證據妨礙司法罪成　囚18月

無業女涉聽從男友指示，在其男友駕車欲逃避警方截查而撞警車兼輾過警員腳趾後，她依其男友要求，嘗試抹走車上的指紋及取走物品，惟她處理期間遭警員當場拘捕。無業女早前經審訊後被裁定串謀意圖妨礙司法公正罪成，今（22日）於區院判刑。法官謝沈智慧指，女被告雖只是執行前男友計劃，但其角色不可或缺，且她在宣誓下作假證供，全無悔意，判監18個月



女被告林淑芳（32歲，無業），被控一項串謀作出多於一項傾向並意圖妨礙司法公正的作為。控罪指她與袁浩然串謀，意圖銷毀袁在涉案車上的指紋，及將袁的個人物品移走，以妨礙警方處理一宗於2022年9月3日在大埔發生的交通事件的調查。

女被告林淑芳在區域法院被裁定罪成，判囚18個月。(黃浩謙攝)

求情指角色被動

法官謝沈智慧判刑引述求情，指女被告角色被動，她的前男友袁浩然才是主謀，想藉她消滅罪證，加上女被告案發時遭警方截停而事敗。

育有兩女靠綜援維生

謝官指被告是單親母親，育有兩名3歲和6歲的女兒，現靠綜援維生。對於辯方憂慮被告長期監禁恐對成長及心理造成難以磨滅的影響，謝官反駁指被告家人正協助照顧其女兒，孩子們均健康活潑。

官指被告角色不可或缺

謝官指，被告與其前男友各司其職，其角色不可或缺，並斥被告在審訊中宣誓下作假證供，全無悔意，沒有減刑因素，判她入獄18個月。

前男友早前已認罪囚43月

女被告案發時的男朋友袁浩然，早前已認危險駕駛、意圖妨礙司法公正，連同其他包括藏毒等罪，共被判囚43個月。

案件編號：DCCC 1070/2023