回應雙非湧港升大學　教育局：人口及學位估算時已考慮雙非兒童

全國政協副主席梁振英日前指，從明年開始後5年，將共有約15萬名「雙非」兒童可在香港以永久性居民身份報讀香港的大學，建議當局及早制定政策。教育局今日（18日）發文表示，政府進行人口估算（包括相應的學位估算）時，會考慮過往趨勢和現行政策，並一直將「雙非兒童」包括在內。



文憑試。（資料圖片）

「雙非兒童」和「人才子女」來港就學情況近日引起社會關注。全國政協副主席、前特首梁振英日前指，香港多年來累積大量雙非兒童，其中有不少在內地學習並報讀香港的大學，惟教育局沒有制定政策予他們來港讀書，當局應檢討本港大學學額。

教育局發文表示，政府進行人口估算（包括相應的學位估算）時，會考慮過往趨勢和現行政策，並一直將「雙非兒童」包括在內；本港教育體系具備足夠學額與靈活性，能妥善應對新增的學額需求，同時保障本地學生的權益。

梁振英指明年起的五年內，共有15萬名18歲雙非孩子在可用永久居民身份報讀香港的大學。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

局方指，「雙非兒童」屬香港永久性居民，可選擇在不同階段在香港或境外生活或就學。由2005年起，「雙非兒童」的出生數字已有較顯著升幅（較前一年增加5,171人），假設大部分適齡「雙非兒童」均會以「自修生」身分來港投考大學，應在2023年的文憑試考生人數中已可見端倪。

局方列出近年文憑試數據，2023年有7,637名自修生，相比2022年的6,959人，增加678人，增幅約10%。2024年文憑試時，適齡「雙非兒童」數目達16,044，較2023年增加6,771人，但當年的自修生人數減少206人。至於2025年文憑試，適齡「雙非兒童」數目為18,816，較上一年增加2,772人，自修生人數是10,161，較上年增加2,730人。

教育局表示，文憑試自修生數字有升有降，估計部分「雙非兒童」或許選擇留在內地生活和就學，又或者在中小學階段已到香港就學，沒有在將近適齡報考大學時，大量來港參與文憑試以升讀香港的專上院校。

2001-2012年在香港出生嬰兒人數的統計數字。

另外，教育局指自2013年起每學年提供1.5萬個大學學額，儘管中學畢業生人數由2013年的6.99萬名持續減少至2024年的4.92萬名，教資會從未縮減大學學額，有空間吸納沒有在香港讀中學、但選擇以文憑試或其他認可的考試成績回港／來港考取入讀資助第一年學士學位的「本地學生」，包括「雙非兒童」。

教育局亦指，香港學生成績不會受內地自修生成績影響。局方解釋，文憑試採用水平參照成績匯報（Standards-referenced Reporting）制度，與「拉curve」制度不同。文憑試制度根據預設的能力等級匯報考生所達到的水平，即去年取得5*的同學的水平，與本年在同一科取得5*的同學的水平一致，但每個等級的人數比例可以隨考生所達到的水平而變化。

教育局續稱，考生所獲得的等級是按照其表現及能力，與預設的水平比照後而訂定。因此，考生所得的成績能反映其所學到的知識及技能，也不會受其他考生的表現而影響其所得的等級。在評級時，考評局以穩定的日校考生組群成績數據為基礎，來釐定各等級的臨界分數，以確保每年文憑試的評級水平穩定，不受多變和不確定的因素所影響。