全運會｜特區政府嘉許港隊奪佳績　李家超：粵港澳同辦意義重大

為表揚港隊在去年的第十五屆全運會及殘特奧會取得佳績，特區政府周四（12日）舉辦嘉許禮，行政長官李家超主持並向表現卓越的運動員頒發表揚狀。他致辭時表示，今屆全運會和殘特奧會首次由廣東、香港和澳門共同承辦，充分體現國家對粵港澳大灣區協同發展的堅定支持，更是香港融入國家發展大局的實踐之一，意義重大、影響深遠。



2026年2月12日，十五運會和殘特奧會香港特區代表團嘉許禮在馬鞍山體育館舉行。圖為代表團成員和嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

李家超表示，在今個財政年度，政府用於推動體育發展的預算開支超過92億元，較10年前的43億元增加超過一倍。運動員的驕人成績，反映香港體育實力提升，既是運動員刻苦訓練的成果，也印證政府持續培訓精英運動員和完善體育政策的方向正確。

2026年2月12日，十五運會和殘特奧會香港特區代表團嘉許禮在馬鞍山體育館舉行。圖為跆拳道運動員何念澄和李柏醇在典禮上進行示範表演。（政府新聞處圖片）

2026年2月12日，十五運會和殘特奧會香港特區代表團嘉許禮在馬鞍山體育館舉行。圖為劍擊運動員蔡俊彥在典禮上演唱。（政府新聞處圖片）

香港派出歷來最大的代表團創下歷年最佳成績

第十五屆全運會及殘特奧會首次由粵港澳三地共同承辦；並首次舉辦跨越港深的跨境馬拉松賽事，和跨越粵港澳三地的公路自行車賽事。香港共派出逾1,300位運動員出戰十五運會28個競賽項目及23個群眾項目，另派超過280位運動員參加殘運會14個競賽項目、4個大眾項目及7個特奧會賽事，規模為歷來最大。

香港運動員亦創出歷史佳績，在十五運會競賽及群眾項目勇奪12金、8銀和11銅，合共31面獎牌，並在19個項目躋身八強，以及贏得一個一等獎、兩個二等獎及一個三等獎；而在殘特奧會更奪得52金、50銀和40銅，合共142面獎牌。