全運會｜香港賽區統籌辦嘉許參與義工　50人獲頒「優質服務獎」

全國運動會香港賽區統籌辦公室昨日（7日）舉行第十五屆全國運動會和全殘特奧會香港賽區義工嘉許禮，有50位義工獲頒發「優質服務獎」，他們服務涵蓋了十五運會、殘特奧會及專項崗位; 另服務時數逾3,500小時的10個團體，則獲頒發「積極參與團體」。



全運會統籌辦2月7日舉行十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許禮，近3,000名義工出席。（大會提供圖片）

全運會統籌辦2月7日舉行十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許禮，近3,000名義工出席。（大會提供圖片）

全運會統籌辦2月7日舉行十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許禮，香港花式跳繩表演隊和吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」一同演出。（大會提供圖片）

全運會統籌辦2月7日舉行十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許禮，香港花式跳繩表演隊和吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」一同演出。（大會提供圖片）

全運會統籌辦2月7日舉行十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許禮，香港花式跳繩表演隊和吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」一同演出。（大會提供圖片）

嘉許禮在將軍澳香港單車館舉行，表揚一眾義工由測試賽到賽事期間盡心盡力，表現卓越，近3,000名義工代表出席。

在嘉許禮上，由馬會義工隊組成的「CARE樂隊」於開場環節獻唱經典歌曲《朋友》，隨後歌手劉洋接力演出，之後由香港跳繩總會成員以及吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」演出，最後打入四強的香港男子手球隊代表親臨現場，與觀眾互動交流，分享運動精神與拼搏故事，並聯同歌手古淖文合唱《男兒當自強》。

賽馬會義工樂隊表演經典歌曲《朋友》。（大會提供圖片）

由馬會義工隊組成的「CARE樂隊」在典禮上演出。（馬會提供圖片）

香港手球隊代表隊與歌手古淖文（中）獻唱。（大會提供圖片）

歌手劉洋擔任開場活動嘉賓獻唱。（大會提供圖片）

大會向50位傑出全運義工獲頒發「優質服務獎」，他們服務涵蓋了十五運會、殘特奧會及專項崗位; 服務時數逾3,500小時的10個團體，則獲頒發「積極參與團體」; 逾百名在全運期間，擔任「督導/副督導」的義工，以及多個協助義工培訓及團體及培訓員，亦獲得嘉許，藉此肯定義工們及各團體在不同崗位上的付出與貢獻。

獲獎義工和團體上台接受嘉許後，有義工在現場分享個人故事，講述他們的初衷和感想。

主禮嘉賓政務司司長陳國基表示，香港能夠參與共同承辦十五運會和殘特奧會，是國家對香港的信任與支持；他指香港賽區各項賽事得以圓滿成功，除了政府各部門和社會各界的通力協作、市民大眾的支持，更有賴超過15,000名義工參與服務，累計服務超過36萬小時。

陳國基亦感謝賽馬會全力贊助十五運會及殘特奧會香港賽區義工計劃，以及香港志願者協會和義務工作發展局協助招募、培訓及管理義工團隊。

政務司司長陳國基致辭說，香港賽區各項賽事得以圓滿成功，有賴一支充滿熱誠的義工團隊。（大會提供圖片）

近100位馬會義工出任香港賽區團體義工，當中20多名代表出席嘉許典禮。賽馬會主席廖長江表，香港賽區賽事得以順利舉行，實有賴義工團隊的全情投入。他指賽事期間，義工提供專業、細心和熱誠的服務，展示香港好客之道，馬會義工隊共同貫徹「全運義工 全城起動」的精神。

賽馬會主席廖長江致辭時指，全運會圓滿成功，實有賴義工團隊的全情投入。（馬會提供圖片）

馬會主席廖長江（前排右七）與「優質服務全運義工獎」得獎者合照。（馬會提供圖片）

主禮嘉賓除了陳國基和廖長江，尚有文化體育及旅遊局局長羅淑佩和常任秘書長沈鳳君、全運會統籌辦主任楊德強、香港志願者協會主席郭永亮和義務工作發展局主席彭韻僖律師。