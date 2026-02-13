李家超探宏福苑住戶　已促工作組短期內提出符合居民需求安置方案

下周二（17日）是年初一，港府一眾官員將陸續展開歲晚落區活動，今日（13日），行政長官李家超到訪油麻地後表示，在往油麻地前今早曾到啟航1331青年驛站探訪兩戶受大火影響而暫住該處的宏福苑住戶。李家超指，政府已大致收集完宏福苑居民意見，已要求宏福苑大火的應急住宿安排工作組過年間要馬不停蹄，盡快想出符合居民需求的安置方案。



李家超指，目前需克服的問題及挑戰包括處理好涉及公共保險、業權及法律上可能引申爭拗等，被問如何看待有宏福苑居民希望原址重建，李家超表示，會在考慮需克服問題後選擇出最好的方案，現時正在籌備中。



行政長官李家超今早到訪（13日）啟航1331青年驛站，探訪兩戶受影響宏福苑住戶。（林子慰攝）

李家超指，他今早探訪兩戶住在啟航1331青年驛站的7旬宏福苑居民，李家超稱他們的生活環境符合其要求，包括有免費物資和共享厨房客廳等，而他們均希望盡快處理宏福苑居民的長遠安置問題，包括短期内有不同方案選擇。

李家超向他們表示，政府正在研究宏福苑居民長遠住宿方案，強調一定會提供不同方案讓他們選擇。政府亦已大致收集居民意見，並已要求相關工作組馬不停蹄，盡快研究出符合居民需求的方案。

李家超表示，務求在短期內提出一個能回應居民需求的方案，而目前宏福苑重建需克服三方面的問題，包括訂出一次性處理不同家庭需求的分期方案；處理好涉及公共保險、業權及法律上可能引申爭拗；及憂慮若法律問題處理不當，引發的爭拗或會導致法律訴訟，從而延誤處理受影響家庭的需要。

