宏福苑大火｜涉煽動被捕中大生被踢出校　曾就火災提訴求及搞聯署

大埔宏福苑去年發生致命五級火，168人死亡。中文大學學生關靖豐（Miles Kwan）建立「大埔宏福苑火災關注組」，提出「四大訴求」及發起聯署，遭警方國安處以涉嫌煽動拘捕，其後准保釋候查。關靖豐周四（2月12日）在社交平台發文稱，「斷斷續續讀左（咗）六年書後」，已經被中大開除，但未詳述原因。



圖為2026年2月12日，中文大學學生關靖豐（Miles Kwan）在其社交平台稱已被「踢出校」。（IG@kwanc_fungmiles截圖）

2025年11月28日晚上，「大埔宏福苑火災關注組」創辦人關靖豐（Miles Kwan），到大埔派發網上聯署的傳單。（路透社）

關靖豐在其Instagram發帖稱，「俾中大停過兩次學，斷斷續續讀左六年書後，剛剛俾中大踢出校了。」他表示，鑑於臨近農曆新年，因此會在假期後才回校處理。他在網上刊發圖片，顯示一封去信中大教務會學生紀律委員會的電郵，不過他未詳述校方開除他的具體理據等細節。

去年11月26日，大埔宏福苑發生致命五級火。同月29日，警方國安處以涉嫌煽動拘捕關靖豐。他被指在網上社交媒體發起「大埔宏福苑火災關注組」，提出四點訴求，包括妥善安置災民、就工程疑涉利益輸送展開獨立調查、重新審視工程監管制度及問責成立獨立調查委員會，獲至少逾萬個簽署。他在被捕前一晚（11月28日），並曾到大埔墟站附近派發傳單。

2025年12月1日，關靖豐獲警方批准保釋候查，約下午2點24分乘搭的是離開長沙灣警署。（路透社）

關靖豐被捕後，關注組的社交媒體被關閉。駐港外交公署於11月29日曾發表聲明，指有別有用心者在危難時刻惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖令香港重回「修例風波」亂局。國安公署表示，堅定支持香港特區依法嚴懲「以災亂港」行徑。至去年12月1月，關靖豐獲警方批准保釋候查。