女生參與PTGF騙局判囚18月　律政司指太輕　臨放監前加刑至4年

16歲女生涉與兩男合作，她以「兼職女友」(Part time girlfriend, PTGF)身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片，要男客摸她胸製非禮片，以勒索男客150萬元。兩男認罪被判囚3年及3年4月。現已約20歲的女生，經審訊裁罪成，但只被判囚18個月。律政司認為女生刑罰過輕，今（7日）到上訴庭要求刑期覆核，並指原審法官用了錯誤的起刑點，亦不當地作扣減。辯方卻指女生最快會在3天後獲釋，現加刑會令她感到不公。惟上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。



同案兩男被告認罪均囚超過3年

女被告張羽妍（現約20歲，學生，下稱：張），經審訊被裁定一項非法禁錮及一項勒索罪，指她於2021年9月13日至14日，連同其他身份不詳的人，非法禁錮事主X；及為獲益而以恫嚇方式不當地要事主交出港幣150萬元。張案發時16歲，原審時被判囚18個月。

同案另外兩名男被告：張煒賢及梁正賢，早前認罪，分別囚3年4個月及3年。

女被告張羽妍獲釋前3天，被上訴庭加監。(黃浩謙攝)

兩男被告與張起刑點有明顯差異

律政司代表指，原審法官判刑的量刑過低，無法反映案情嚴重。同案另外兩名男被告的量刑起點為5年，案例中的被告的手法類似，起點同樣不低於5年，但張的量刑起點為22個月，明顯大幅度低於同案被告。

案件延誤是張自己造成

此外，律政司又認為，原審法官給予張錯誤的刑期扣減。根據記錄，張在案發後一個月被捕，其後2天已被送上法庭，案件延誤是由她自己造成，不應因而獲扣減。

張有積極參與且知情下繼續犯案

律政司一方強調，同意本案各人的行為有別，惟張的角色關鍵，亦有積極參與，在知情下繼續犯案，罪責不比另兩名男被告低，認為刑期提升有一定的意義。

辯方指張最快3天後獲釋

辯方同意張的刑期與同案另2男被告有落差，但認為原審法官已充分考慮求情及案情，且張最快可在3天後出獄，再加刑會令她覺得不公，造成主觀上的不公平。

事主X洗澡時兩男入房拍其裸片

案情指，當天張與男事主X相約在酒店房見面，張叫X先去沐浴，張進入浴室約一分鐘後，三名男子衝入浴室，拉走張並開始拍攝X的裸體，又指X「搞」他們公司的「女生」。X其後被帶到銀行提取現金，閉路電視拍到張在銀行外徘徊。

到銀行取款時暗中叫職員報警

同日凌晨，X被帶到水療浴室，其中一名男被告要X隔著張的衣服摸她的胸，又指示張在被摸時大叫非禮兩次，並拍成影片，以勒索X 更多金錢。其後張告訴X，明天他們會和X一起去提款。翌日張、兩名男子與X到3間銀行提取共150萬元。X藉機寫紙條告知銀行職員報警揭發。

案件編號：CAAR6/2025