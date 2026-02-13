職員擦傷請448日病假　食環向老翁索償　霍啟剛：事件已圓滿解決

6旬老翁陳伯76年前在元朗街頭，涉亂拋煙頭而與食環署女員工推撞，對方報稱擦傷後請病假長達448日，食環署更於事隔4年後向陳伯索賠多達約44萬元，惹起嘩然。跟進事件的立法會議員霍啟剛今（13日）指日前收到當事人告知整件事已經圓滿解決，霍啟剛上載日前再見到當事人時照片，形容他比起去年精神了好多、面色飽滿好多，對於亦指終於可放低纏繞兩年的心頭大石，可以開開心心、輕輕鬆鬆過新年，一家人可以有個新開始。陳伯女兒回覆《香港01》稱，事件以庭外協調方式處理，已經圓滿解決，多謝關心。



霍啟剛（中）2月13日發貼文指，日前收到當事人、即陳伯（右）告知，整件事已經圓滿解決，而陳伯稱終於可以放低心頭大石，可以輕輕鬆鬆過新年，一家人可以有個新開始。（霍啟剛Facebook）

霍啟剛再見陳伯 對方稱：可輕輕鬆鬆過新年 一家人可有個新開始

霍啟剛在貼文稱，日前好高興收到當事人、即陳伯告知，整件事已圓滿解決，而日前霍啟剛再見當事人，形容比起去年：「精神咗好多、面色飽滿咗好多，佢都話終於可以放低呢件纏繞咗佢兩年嘅心頭大石，可以開開心心、輕輕鬆鬆過新年，一家人可以有個新開始。」

陳伯去年5月接受《香港01》專訪時曾指預計現時儲蓄僅僅夠賠給政府，賠償後應該會破產。（資料圖片/羅國輝攝）

霍啟剛又特別感謝政府有關部門認真跟進，展現重視個案、務實解難態度，事件得以圓滿解決，正正體現政府與立法會良性互動成果。

陳伯女兒：事件以庭外協調方式處理已圓滿解決

陳伯女兒回覆《香港01》稱，事件以庭外協調方式處理，已經圓滿解決，多謝關心。

陳伯去年5月29日與《香港01》記者與重返當日元朗現場， 剛好有三名食環署人員經過。陳伯說每次經過此處，都會回憶起案件。（資料圖片/羅國輝攝）

67歲的陳伯已退休，他早於2019年1月時，因在元朗壽富街一間餅店外亂拋煙頭，被食環署人員控告，又因拒絕合作交出身份證，被帶往元朗警署。在警署內，食環署女助理小販管理主任報稱被男子以原子筆刮傷手，前臂上有一條紅色傷痕，沒有流血。最終涉案老翁被判罰3,500元及監禁14日，緩刑12個月，但當時沒有人提到將來可能會被原告民事追討賠償。

涉事的退休男子被帶到元朗警署後，現年38歲的食環署女助理小販管理主任報稱被該男子以原子筆刮傷手，前臂上有一條紅色傷痕，沒有流血。女方表示要控告男子普通襲擊。(資料圖片/王譯陽攝)

直到2023年8月，他突然收到食環署寄來信件，指要向他追討員工缺勤損失的賠償，共443,824.51元，涉及220天全薪病假，和25萬補償賠償。同年10月，該男子再收到食環署來信追討賠償，並警告如逾期繳費，會將案件轉交律政司處理。

至翌年6月，律政署出信向該男子追討賠償，有關於食環署員工請了220日全薪病假，並警告男子如逾期繳費，會立即有法律行動，並會同時追討利息及訟費。