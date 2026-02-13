李家誠告周秀娜｜李自覺成網絡欺凌受害人　明言所獲賠償會做慈善

恒基主席李家誠指女藝人周秀娜，在過去10年不住提及與他的不實誹聞，認為周以此作宣傳提高人氣，李除重申絕無此事外，指周是「騷擾者」，令他不勝其煩，遭商界朋友詢問，家人亦受到影響。李稱他曾要求Google把相關的假資訊下架，但不獲受理，令他不斷受到傷害，自覺是網絡上被欺凌的受害人，除了周外，他亦控告其他媒體及企業，要各方向他道歉，又稱會把賠償所得損給慈善機構。



除周以外另告5頻道及Google

原告李家誠，被告除周秀娜外，李亦分多案控告5個YouTube頻道，和Google LLC。已知的3個涉事YouTube頻道包括：Smart Travel、娛樂大嗨家，及娛樂加油站，另兩個頻道據了解為Happy娛樂，及娛樂爆爆爆。

李家誠在入稟狀指周秀娜是騷擾者。（葉志明 攝）

李家誠多次提到他一直忠誠於妻子徐子淇，但指周娜仍造謠，令其家人也受影響。（IG圖片）

指周明知李是忠誠已婚男仍造謠

入稟狀直指周是騷擾者，指她理應知道李是知名公眾人物和忠誠的已婚男人，周由2016年3月起直接或透過第三方傳播李的流言，對李造成煩惱和困擾。李不斷被政商界朋友詢問有關他和周的傳聞，令李不勝其煩，感到尷尬和造成創傷。

家人受傳聞影響更加痛苦

此外，李的家人也受傳聞影響，令李感到更加痛苦，李用了大量時間，精力和金錢嘗試澄清真相，包括出律師信予Google LLC等平台要求對方採取行動但徒勞無功，進一步加劇李承受的痛苦。李形容他是網絡被欺凌的受害者，周的騷擾行為，已經超越文明社會可接受的言論自由界線。

要求法庭禁制周再作相關言論

入稟狀指，若法庭不禁止周傳播謠言，周會繼續利用謠言來作為宣傳手段，令她的娛樂圈事業更上一層樓。李要求法庭下令周作書面道歉及澄清，並禁制她出版或參與出版誹謗言論，以及禁止她騷擾李。李同時追討被抹黑或騷擾而蒙受的損失，並承諾將所獲賠償捐給指定慈善機構。

要求促使Google刪除相關假資訊

李另要求法庭禁止Google傳播或促進傳播有關李的假資訊、刪除涉事網頁的錯誤陳述，同時追討被抹黑而蒙受的損失，並承諾將所獲賠償捐給指定慈善機構，亦要求法庭下令Google書面道歉和作出澄清。

案件編號：HCA 298, 299, 304, 305,309/2026