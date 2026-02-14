新型碰瓷黨｜周一鳴指錄得約100宗個案　籲專業人士勿作缺德行為

新型撞車碰瓷黨引起社會關注，警務處處長周一鳴今日出席商台節目《政經星期六》節目時表示，警方已經錄得約100宗新型碰瓷黨個案，早前拘捕4人，包括一對夫婦及2名醫生，又發現有律師樓處理多宗意外索償。周一鳴指，專業人士飽讀詩書，呼籲不要作出缺德及失德的事，形容行為是天理不容。周一鳴呼籲車主安裝行車記錄儀，遇到索償應聯絡保險公司，有懷疑要報警。



周一鳴指，警方已經錄得約100宗新型碰瓷黨個案。(資料圖片)

港漂學生受騙個案有減少 投資騙案升

至於破案率方面，周一鳴指，去年錄得8.9萬多宗罪案，按年跌5.9%，主要罪案包括行劫、爆竊等均錄跌幅；詐騙案亦輕微下跌2.9%。周一鳴指，部份詐騙案不在香港發生，因此破案率較傳統罪案低。

去年錄得4萬多宗詐騙案件，周一鳴表示，港漂學生受騙個案有減少，但投資騙案上升，警方會集中宣傳應對投資騙案，防止市民受騙，亦會打擊電話卡和傀儡戶口產業鏈，加強國際合作。

周一鳴指，投資騙案涉及的騙款金額較大，大部分受騙人被加入通訊平台群組，經假連結投資美股等，呼籲市民不要相信「必賺的投資」。他又指，有3成詐騙個案屬於網上購物騙案，涉及付錢後未能收貨，及演唱會假門票等，呼籲市民購買前查核賣家信用評級，及善用警方防騙視伏器。