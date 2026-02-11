新型碰瓷黨｜持法庭手令搜查律師行　周一鳴稱與律政司研下步行動

警方今日（11日）公布2025年整體治安情況，警務處處長周一鳴提到近期引起社會關注的「新型碰瓷黨」案件，他指早前已拘捕包括兩名醫生及一對夫婦在內的四名人士外，警方日前更有進一步行動，持法庭手令搜查旺角一間律師行，檢走大量文件調查，正與律政司進行下一步工作。



關於近期引起關注的「新型碰瓷黨」案件，周一鳴稱正與律政司進行下一步行動。(夏家朗攝)

周一鳴續指，警方與保險業聯會保持緊密溝通，目前處理的有關個案合共超過100宗，包括聯會轉交的個案、各總區收集的案件，以及最新近期的報案，現時商業罪案調查科正在努力處理相關案件。他形容相關行為令人髮指，警方會努力揪出害群之馬，並指不論是專業人士或普通市民，只要涉及犯法，警方定必追究到底。

周一鳴呼籲市民，若遇到交通意外，或者被人錄影違反交通條例，事後被人民事訴訟，應第一時間聯絡所屬保險公司，如有擔憂及懷疑，亦盡快向警方報案，警方會調查是否涉及詐騙。