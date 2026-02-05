龍蝦灣謀殺｜周一鳴率警代表團訪泰致謝　分享智慧警政探討反詐騙

1989年西貢龍蝦灣五花大綁謀殺案，62歲姓梅男主謀潛逃37年後，日前終在泰國曼谷落網，今日（5日）押解回港被捕。警務處處長周一鳴由泰國返港後會見傳媒，形容「相信暫時嚟講係匿藏咗最耐嘅（個案）。」



周一鳴率領警隊代表團，在2月3至5日訪問泰國曼谷，禮節性拜訪泰國皇家警察總長，除向泰國警方頒發感謝信，感謝他們就去年6月尖沙咀劫案及西貢龍蝦灣謀殺案的協助外，亦分享香港警方推行的智慧警政，同時到訪反網絡詐騙中心和警察培訓部門等，強化兩地警務合作及情報交流。



警務處處長周一鳴（左二），昨日（2月4日）禮節性拜訪泰國皇家警察總長Kittharath Punpetch（右二），探討強化兩地警務合作及情報交流。（警方圖片）

周一鳴率領警隊代表團，訪泰期間拜訪泰國皇家警察不同單位，探討進一步加強兩地在警務領域和專業培訓的合作，並就泰國警方於兩宗在港發生的嚴重案件提供的協助表達感謝。

「一哥」昨日（2月4日）禮節性拜訪泰國皇家警察總長Kittharath Punpetch，就雙方關注的事宜交流，探討強化兩地警務合作及情報交流，共同打擊罪案，維護社會治安。

會面期間，周一鳴對泰國警方在重大跨境案件中，密切配合與高效執法深表謝意，包括在泰國警方協助下，香港警方逮捕該名1989年謀殺案並潛逃多年的疑犯；周一鳴亦向泰國警方頒發感謝信，感謝泰國警方應香港警方要求，就去年6月一宗劫案全力提供協助，疑犯迅速在泰國落網。

訪問泰國期間，周一鳴與代表團參觀泰國皇家警察中央調查局，了解該局最新的警務發展，他亦分享香港警方推行智慧警政，包括利用閉路電視和無人機進行防範和偵查罪案的成效。此外，他們亦到訪反網絡詐騙中心和警察培訓部門，雙方就打擊詐騙犯罪活動及警務專業發展培訓，交流經驗和探討加強合作。

周一鳴早前由泰國返港後會見傳媒，指龍蝦灣謀殺案潛逃疑犯，當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，泰國警方亦指他不是合法居留，相信此宗是潛逃時間最長的個案。

警方其後向傳媒簡報案情，1989年8月31日，警方接到市民報案，在西貢龍蝦灣的海灘發現一具屍體，證實死者是一名25歲中國籍男子。屍體被發現時，全身被埋在沙石堆中，、雙手、雙腳都被尼龍繩和膠帶綑綁。法醫經檢查後，發現死者頭骨破裂，大腦內部受損，並且是窒息致死。

早年落網的3名被捕人士，已分別被判謀殺及誤殺罪成，分別處終身及8年監禁。今日被捕的第4名疑犯為主謀，在案發後翌日，已透過非法途徑離港，警方沒有放棄追捕，得知他潛逃泰國後，與當地警方交換情報，得知他隱姓埋名，藏身泰國曼谷30多年。

2025年12月，泰國警方通知港警，在曼谷發現疑犯，確定他非法逗留的身份後，今日將其遣返。晚上約7時，疑犯身穿短褲拖鞋，由警員押上七人車帶離機場警署。疑犯正被扣查，由東九龍總區重案組跟進。

1989年龍蝦灣命案轟案一時，圖為1989年9月2日的華僑日報報道。（資料圖片）

龍蝦灣謀殺案的死者是26歲的酒樓侍應雷育才，被指是「二五仔」，遭人毒打後綑綁並埋屍沙灘。案中涉及4名疑犯，其中兩人罪成判囚，一人無罪釋放，另一人正是被指為主謀的梅男。

根據《華僑日報》1989年9月1日報道，案發於當年8月31日，起初警方未能確定死者身份。（香港公共圖書館資料庫）

死者曾遭毒打20分鐘 繩反綁、袋笠頭埋屍

案發於1989年8月31日凌晨時分，一名當時在尖東任職酒樓侍應的26歲男子雷育才，遭4名男子誘騙到西貢龍蝦灣，遭連環毒打20分鐘，然後用尼龍繩反綁、以塑膠袋封頭，葬在沙灘一個洞中，導致窒息死亡。

同日下午1時許，死者屍體其後被兩名男女泳客發現，他們原本打算在沙灘執拾廢木以紮木筏之用，豈料在沙堆中發現死者俯伏，下半身被沙掩蓋，頭部被一個白色塑膠袋密封，雙手及全身被紅色尼龍繩團團綑住，於是報警。案件被揭發後轟動一時，傳媒以龍蝦灣五花大綁案為題追訪。

本港1989年發生謀殺案，死者被埋屍於龍蝦灣。圖為龍蝦灣一個石灘現時情況。（資料圖片／羅日昇攝）

起初未確認死者身份 需核對指紋

根據《華僑日報》1989年9月1日及9月2日的報道指，案件初初被揭發時，警方尚未能確認死者的身分。因當年傳聞大鴉洲發生一宗兇殺案，疑涉及船民被殺害，但屍首未尋獲而無法證實事件，剛好在龍蝦灣發現這一具屍體，故警方懷疑兩案有關，需要核對死者指紋求證，其後才證實死者為26歲男子雷育才。

警西貢設路障曾截4男子 其後起疑拘2人

《華僑日報》其後引述消息，指案發當日凌晨，警方曾在西貢設置路障截查車輛，曾紀錄4名男子的姓名及相關資料，至同日下午揭發兇殺案後，警方立即懷疑該4名男子有可疑，展開追查。結果在8月31日晚上及9月1日凌晨，分別在旺角及土瓜灣，拘捕當時19歲姓孫男子及25歲姓蔡涉案男子。蔡男於1991年被判誤殺罪名成立而監禁8年，孫男則無罪釋放。其餘兩名男子在逃，當時警方已確認其中1人為死者同事。

另有媒體報道，警方當時懷疑案件涉及金錢糾紛，死者與一班人合作做「買賣」，將贓物藏於龍蝦灣一處石灘，不排除是分贓不均而引發殺機。直至警方進一步調查，加上11年後其中一名在逃疑犯楊國翔落網，事件全貌得以曝光。

根據《華僑日報》當日的報道，死者是酒樓職工。（資料圖片）

疑犯楊國翔11年輾轉潛逃多地 終在內地落網

翻查資料，2000年，案發當年任職酒樓部長的疑犯楊國翔在內地落網，於深圳皇崗由內地公安交予港警接收。最終，陪審團在2001年以五比二裁定他謀殺罪名成立，判囚終身監禁。

案情指，36歲被告楊國翔在警方會面錄影帶時稱，案發期間他任職酒樓部長，同學梅耀強聯絡他找工作，表示自己剛出獄，被朋友雷育才冤枉，誣陷他行劫導致其入獄。被告楊國翔為幫梅出頭，聯同蔡、孫二人，相約死者到西貢龍蝦灣。

楊國翔稱替友梅耀強出氣 教訓死者錯手殺人

事發日（1989年8月31日）凌晨，死者雷育才遭人用車載往龍蝦灣，被四人圍毆教訓。其後他被綑綁用膠紙封口，遭輪流毆打20分鐘，更被人以鐵鏟拍打至不能動彈，最終埋於沙灘下。驗屍證實其致命原因是窒息，且頭骨破裂，有四吋長傷口，腦部受損。

楊國翔在案發後翌日，自新聞報道得知屍體被發現，便立即逃離香港，經澳門往廣州，逃亡時曾去過泰國和越南，再返家鄉番禺，最終在2000年5月在內地被捕。被告聲稱與死者互不相識，無意殺人，當時只是想替同學梅耀強出氣，教訓死者，打他一頓及勒索錢財，惟現場環境黑暗，混亂中錯手打死人，釀成兇案。

梅男在曼谷落網。《泰國日報》》圖片