情人節撞正過年　花店寧做年花生意　99支玫瑰訂單跌　熟客北上買

今年2月14日情人節與農曆新年日子相近，今日下午，旺角花墟出現年花與玫瑰雙雙登場、人頭湧湧的熱鬧場面。有花店店員透露，因兩個節日相近，店舖已將重心放在年花生意上，「手心又係肉，手背又係肉，只可以揀一個，就話揀過年啦。」而情人節只做熟客訂單，但99支玫瑰的訂單明顯減少。



不少店舖門口擺滿了各式各樣的玫瑰花束，售價由200多元至千元以上。（洪芷菁攝）

旺角花墟今日下午人頭湧湧，不少男士來挑選心儀的玫瑰送給女朋友或太太，亦有市民前來挑選年花，預備過年。

花店負責人Sam表示，今年情人節花束主要做舊客生意，約有數十位熟客，但不會接新客訂單，原因是店舖要集中應付年花需求。他說：「一個（情人節）花束都冇擺喺門口，唔做啦，做過年。」他又說：「手心又係肉，手背又係肉，只可以揀一個，就話揀過年啦。」雖然兩個節日都重視，但「做開一定要做過年」。

至於情人節熟客方面，Sam指訂單並未減少，因為客人多為40至70歲，相當長情。不過，一束售價4,999元的99支玫瑰，訂單就明顯下跌，以往可賣出10多束，今年僅得3束，他嘆息：「真係少咗好多。」他指「始終香港99支好貴」，部分熟客選擇北上購買。

花店店員Ling姐表示，連同昨日和今天的現場及訂單，共賣出50至60束花。(洪芷菁攝）

另一花店店員Ling姐則表示，連同昨日和今天的現場及訂單，共賣出50至60束花。被問到是否符合預期，她淡然說：「冇期望，最希望個個開心，情人收到花又開心，恩恩愛愛就得啦。」她認為銷情一般，算是「OK」。至於會否推出優惠促銷，她指價錢本身已很優惠，亦未有加價。她補充，店內售賣的是「大頭玫瑰」，花朵大，品質不俗。

另一花店店員譚小姐表示，今日有不少人前來買花，相信生意可觀，期望能賣完所有存貨。她不擔心北上買花或網購會影響銷情，認為本地花的品質仍然較有優勢。

