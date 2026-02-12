情人節遇周六難「曬命」 花檔正日送辦公室單減8成 提早周五送
周六（14日）是情人節，旺角花墟情人節花束和年花交織。有商户指，他們這段時間也十分忙碌，更要增聘人手，他們近幾日也開始派送情人節花，由於情人節是假期，故正日送貨到辦公室的訂單大減八成，會改在明天（13日）送貨或送到家中。
今年情人節與農曆新年檔期幾近重疊，情人節的三日後便是年初一，令現時的旺角花墟情人節花束和年花交織。由於今日並非假期，上午到現場買花的人以長者為主，大部份也是購買年花。
買年花不買情人花 男士：太太最開心收現金
捧着桃花的李先生結婚43年，被問及今年會否買情人節花，他笑稱「43年前有買」，今年則「實際啲」，只買年花。至於情人節禮物，他則指太太最開心應是收到現金。結婚43年，他們情人節當天也不會特別進行甚麼活動，「日日對住都係情人節㗎啦」。
花價升約一成
兩個節日重疊對商家卻未必是好事。「卉豐花業」行政總裁梁小姐指，由於情人節是全球性節日，全球對花的需求也大增，令其價錢約上升一成。除了價錢上漲外，他們這段時間也十分忙碌，更要增聘人手。他們近幾日也開始派送情人節花，由於情人節是周六，故正日送貨到辦公室的訂單大減八成，會改在明天送貨或送到家中。
99支玫瑰作價2,000元
「花遇」負責人吳先生則指，即使兩個節日重疊，也不會特別刺激銷情，因為現時本港消費者普遍消費態度審慎，除了會講價外，也會留待最後一刻買便宜貨。他表示，今年亦繼續推出33支、52支及99支玫瑰等特別數量，當中99支作價2,000元。
