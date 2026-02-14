農曆新年｜房署房協貼告示禁保安清潔收利市　馬會准員工限時收取

【公屋保安可否收利市？】農曆新年期間，不少人會向屋苑保安派發利市，不過公營屋苑禁止員工收利市。有網民在Facebook貼出由田灣邨物業辦事處發出的通告，內文提醒住戶切勿向保安員、清潔工人及物業服務辦事處各職員派利市或贈送禮物。房協也在轄下物業貼出告示，指房協屬《防止賄賂條例》下訂明的公共機構，轄下員工和服務承辦商及其員工，均不可以收受客戶任何利益。



馬會禁止員工收受饋贈，不過農曆新年例外，今年再次特准於農曆正月初一（2月17日）至初十五（3月3日）期間收取利市，不過如利市超過500港元/人民幣，員工必須申報，並要將超出之金額撥捐「農曆新年歲賞基金」。



有網民在Facebook貼出由田灣邨物業辦事處發出的通告，內文提醒住戶切勿以利市或禮物饋贈予保安員、清潔工人及物業服務辦事處各職員。（公屋討論區 - 香港facebook群組／Gigi Tsui）

房屋署去年表示，已規定任何公共屋邨、商場及資助出售房屋的員工，禁止向居民或店主收取任何形式的利益。（示意圖/gettyimages）

房屋署：與承辦商簽訂合約列明不准員工收何形式利益

田灣邨物業辦事處發出的通告，內文提醒住戶切勿以利市或禮物饋贈予保安員、清潔工人及物業服務辦事處各職員。

房屋署去年表示，房委會在跟所有公共屋邨、商場及資助出售房屋的承辦商合約中，已規定其員工不可向居民、租戶或店主索取或接受任何形式的利益，包括現金和禮物等，即使節日亦不例外。

房協：轄下員工及服務承辦商員工均受《防止賄賂條例》約束

房協也在轄下物業貼出告示，指房協屬《防止賄賂條例》下訂明的公共機構，轄下員工均受該條例約束，不可以收受客戶任何利益；房協在告示中表示，也在服務合約列明，作為服務承辦商及其員工，包括保安員、清潔及保養承辦商員工等，也不可收居民、住戶、租戶或申請人任何利益，包括利市在內的金錢或禮物。告示稱如有人想表達心意或讚賞，可發心意卡或讚賞信。

馬會在會員通訊專頁，發放今年准許員工收取利市安排。（馬會網頁截圖）

馬會：如利市超過500港元/人民幣須申報 超出部份須捐出

馬會表示，若會員有意向員工派發利市，均只限於農曆正月初一（2月17日）至初十五（3月3日）期間。為確保員工免於觸犯香港《防止賄賂條例》有關的規定，員工須申報500港元/人民幣以上的利市 ，超出之金額將撥捐「農曆新年歲賞基金」。馬會亦已明確指示全體員工，於任何情況下均不可索取利市。