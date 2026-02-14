農曆新年｜情人節至晚上9時逾50萬港人離港　14萬内地旅客南下

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】農曆新年假期即將開始，不少人善用周末放長假北上過年或出國旅遊。截至晚上9時，逾103萬人次出入境，其中有約50.7萬人次港人出境，最多人經羅湖口岸離港，有逾10萬人次，經機場離境的港人則有約6萬人次；另有逾14萬内地旅客入境。



今日（14日）情人節，又臨近農曆新年，早上在香港機場，有不少市民準備出遊。（洪芷菁攝）

39萬人次港人北上內地 6萬港人經機場離境

入境處數字顯示，截至晚上9時，錄得近103.6萬人次出入境，當中近50.7萬人次為香港居民出境，最多人使用羅湖口岸離境，有逾10.4萬人次。扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，約有39.36萬人次港人北上內地，佔出境港人78%。另外，有近6萬港人人次經機場離境。

入境方面則錄得37.6萬人次，其中19.8萬為港人，逾14萬人次内地旅客，餘下約3.6萬為其他地區旅客。