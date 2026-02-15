閉路電視｜周一鳴：研年內增人臉識別　冀最終「每行兩步有一部」

保安局擬申請40.6億元撥款，擴大警方安裝閉路電視的「銳眼」計劃，預計到2028年，全港會有共約60,000支警方鏡頭。警務處處長周一鳴表示，希望香港最終可以如內地一樣「每行兩步就有一部閉路電視」，又稱雖然未有確實願景，但數量越多越好。他又提到，警方正就加入人臉識別技術到閉路鏡頭系統進行工作，期望最快今年內推行。



至於全港性閉路電視「銳眼計劃」，保安局預2028年增6萬個鏡頭。（資料圖片）

警務處處長周一鳴。（資料圖片／梁鵬威攝）

周一鳴今日（15日）在無綫節目《講清講楚》，被問及加裝逾6萬支鏡頭後會否再有增加、會否想要「像內地一樣走兩步就有一個閉路鏡頭？」周一鳴直言「我們想要」，但強調本港郊野多，要視乎實際情况。周一鳴又指，雖然現時未有確實願景，但閉路電視「越多當然是越好」，認為可為市民帶來更多「安全感」。

至於如何平衡私隱問題，他指「二、三十年前都有討論過這個問題，社會是一片反對聲音」，但「時移勢易」，不止內地，世界上很多地方「每走兩步已有一個（鏡頭）」。

周一鳴又表示，希望於不久將來把「人臉識別」技術加入警方閉路鏡頭系統，他表示「不可以很肯定是否今年（實施）」，但「當然希望這樣」；若今年無法則希望明年可做到。警方正就法例框架、技術方面進行工作，他強調推出前會與市民交代。

警方去年提出將高人流公眾地方，例如商場的閉路鏡頭接入「銳眼計劃」系統，周一鳴說，警方已和部分商場溝通並獲得正面回應，目標今年內會有商場實施。