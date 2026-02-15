新年｜東壩9A小巴今起至初七加班次　港鐵主要路綫年廿九通宵行駛

農曆新年將至，亦迎來内地春節黃金周。運輸署預計，會有大量市民和旅客經各陸路口岸出入境，港鐵東鐵線會加密來往金鐘至羅湖或落馬洲的列車班次，年廿九大部份本地鐵路線提供通宵服務。



此外，來往西貢北潭涌和萬宜水庫東壩的專線小巴9A號線，將由今日（15日、年廿八）至本月23日（周一、年初七），於平日亦提供服務，一般周末和假期的班次亦會增至不少於30輛。



運輸署預計，會有大量市民和旅客經各口岸出入境，港鐵東鐵線會加密來往金鐘至羅湖或落馬洲的列車。（運輸署facebook）

運輸署表示，港鐵東鐵線會加密金鐘至羅湖或落馬洲的列車服務。除東鐵線、機場快線及迪士尼線之外，其餘所有鐵路線會在年廿九提供通宵服務。而年初一花車和年初二煙花表演，相關鐵路亦會加強服務。

此外，運輸署指，來往西貢北潭涌和萬宜水庫東壩的專線小巴9A號線，將由今日（15日、年廿八）至本月23日（年初七），於平日亦提供服務。小巴亦會加密班次，一般周末和假期有至少30輛小巴，並預留後備車輛和司機。營辦商會配合警方交通管制措施，靈活加密班次，疏導候車乘客。

運輸署已於北潭涌漁護署關閘前方設置信息顯示屏，向駕駛人士及遊人發布通往東壩一帶的道路交通情況。署方指會與營辦商緊密聯繫，密切留意乘客需求及交通情況，適時作出相應安排，呼籲大家預留充裕時間，並留意「香港出行易」App的最新交通消息。