年廿九｜市民花4千備團年飯　有海鮮檔嘆生意一般　割價兩成促銷

今日（16日）是年廿九，早上在荃灣楊屋道街市及附近街道的菜檔，不少市民前來買菜準備團年飯。有人表示，預算約3,000至4000元買海鮮等，「今年天氣好，個個都買好多靚餸。」不過有海鮮檔表示生意一般，估計是因市民北上團年或外遊，故未有加價，甚至有檔口減價1至2成促銷。



市民稱團年飯費花費3000至4000 與去年相若

今日（16日）是年廿九，早上在荃灣楊屋道街市及附近街道的菜檔，不少市民拉著購物車前來買菜準備團年飯，現場人流擁擠。

市民林女士購買了魚和蠔（200元），預計總開支約3,000至4,000元，預備今晚6至7人的團年菜。她說：「今年天氣好，個個都買好多靚餸。」她續指，花費與去年差不多，而海鮮價格沒有太大加幅。她祝願「今年香港，馬年成功，大家賺多啲！」。

市民梁小姐表示，買了生菜、娃娃菜，並會準備買海鮮，例如魚、蝦，預算約1000元。她續指，消費與去年相若，而晚上有6至7人一起吃團年飯。

海鮮檔嘆生意一般 檔主：你見我幾得閒，同你做訪問

另一位市民林女士表示，她買了蝦（100元）、魚（50元）和鮑魚（120元），還有其他菜，今年整體花費比往年多了一點。

海鮮檔店員陳太則表示，今年生意一般，顧客主要購買蝦和蟹，魚類買得較少。檔口推出比往年優惠1至2成的促銷活動，她解釋因為「個個返大陸食」，又預料市民會北上買菜，「蓮塘（口岸）晏啲多人」，導致生意清淡。她笑言：「你見我幾得閒，同你做訪問。」

另一海鮮檔的李小姐指出，今年海鮮價格與往年相若，但生意額明顯下跌，至少減少20%至30%。因此她不敢入太多貨，擔心賣不完，相信是因為許多人選擇外遊，未留港吃團年飯。

菜檔：今年生意是去年一半 部份菜已減價

有菜檔檔主表示，蔬菜沒有加價，甚至比去年便宜。他感嘆：「宜家香港經濟唔係咁好，今年嘅生意比舊年差好多，係舊年嘅一半。」例如學斗菜昨日已由平時的10元1斤減價至10元2斤。

