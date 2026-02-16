新年天氣過山車｜天文台料今28度或創最熱除夕　晚翻風一夜跌10度

今日（2月16日）為年廿九大除夕（今年無年三十），天文台今早截至早上7時30分，在尖沙咀總部錄得最低氣溫22.0度，是1884年有記錄以來，除夕日「最低氣溫」中最高紀錄。天文台今早7時50分也修訂今日預測，料日間市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）上升至28度，屬炎熱級別，「挑戰」1953年2月13日除夕錄得的27.8度紀錄。



不過市民今晚外出行花市要留意，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今晚至年初一（2月17日)初時抵達華南沿岸，氣溫會由傍晚開始逐漸下降，到午夜料跌至21度，年初一早上降至18度，一夜跌10度，晚上有一兩陣微雨，風力增強。



自動分區天氣預報顯示，北區上水今下午料升至32度，明早「斬半」跌至16度；打鼓嶺也會由今日最高30度，明早跌至15度。



▼2月15日年廿八 維園年宵市場人流眾多▼



2月15日年廿八，維園年宵市場下午人流眾多。其中售賣燒賣、燒魷魚公仔等文創產品的攤檔「爐氣」，吸引不少人光顧和拍攝。（廖雁雄攝）

2月15日年廿八，維園年宵市場下午人流眾多。其中售賣燒賣、燒魷魚公仔等文創產品的攤檔「爐氣」，吸引不少人光顧和拍攝。（廖雁雄攝）

2月15日年廿八，維園年宵市場下午人流眾多。其中售賣燒賣、燒魷魚公仔等文創產品的攤檔「爐氣」，售賣燒賣、煎釀三寶、燒魷魚等本地小食的公仔。（廖雁雄攝）

．2月16日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎20至28度，吹微風2級，晚上東風4級。部分時間有陽光。日間炎熱。晚上有一兩陣微雨。

．2月17日年初一天氣：氣溫介乎18至22度，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲。初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。

．2月18日年初二天氣：氣溫介乎17至21度，吹東至東北風4級，間中5級。大致多雲。早上清涼，日間短暫時間有陽光。

．2月19日年初三天氣：氣溫介乎17至22度，吹東至東北風4至5級。大致多雲。早上清涼，日間部分時間有陽光及乾燥。

．2月20日年初四天氣：氣溫介乎18至23度，吹東至東北風3至4級。大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥。



2月16日截至早上8時，天文台顯示各區最低氣溫。（天文台網頁圖片）

2月16日截至早上8時，天文台顯示各區最高氣溫。（天文台網頁圖片）

今晚有一兩陣微雨 轉吹和緩東風

天文台今早表示，廣東地區風勢微弱。本港今早氣溫較昨日高一兩度，截至早上7時30分，天文台錄得最低氣溫22.0度，是有記錄以來除夕「最低氣溫」中最高紀錄。天文台預測部分時間有陽光，日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高兩三度。

不過華東的氣壓正在上升，預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在今晚至明年初一初時抵達華南沿岸。今晚有一兩陣微雨，轉吹和緩東風。

最熱除夕紀錄暫為1953年錄得27.8度

天文台資料顯示，自1884年有紀錄以來，最高溫除夕為1953年2月13日，錄得27.8度，故今日如市區氣溫升至27.9度或以上，將創新最熱除夕紀錄。

年初一早上市區降至18度 一夜跌10度

天文台預測明日年初一市區氣溫介乎18至22度，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。

天文台2月16日年廿九大除夕上午自動分區天氣預報顯示，下午3時天文台總部氣溫料升至27度，新界北區打鼓嶺升至30度、上水32度，元朗石崗也升至31度。(天文台圖片)

北區溫差大 料上水今最高32度 一夜「斬半」明早跌至16度

天文台自動分區天氣預報今早顯示，預測今日下午3時天文台總部氣溫料升至27度；而新界北區打鼓嶺升至30度、上水32度，元朗石崗也升至31度，不過氣溫一夜「斬半」，料明早7時打鼓嶺跌至15度、上水16度，元朗石崗也跌近半至16度。

天文台2月16日年廿九大除夕上午自動分區天氣預報顯示，料1月17日年初一上午7時天文台總部氣溫降至18度，新界北區打鼓嶺「斬半」跌至15度、上水16度，元朗石崗跌近半至16度。(天文台圖片)

初二料吹東至東北風 有利吹散煙花煙霧

天文台料年初二（18日）及年初三（19日）早上清涼，市區氣溫介乎17至22度。隨後兩三日季候風會逐漸緩和，周末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間部分時間有陽光及溫暖。

初二晚上有煙花匯演，天文台料吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光，料大風有利吹散煙花煙霧。初三吹東至東北風4至5級，大致多雲，早上清涼，日間部分時間有陽光及乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台2月16日年廿九上午7時50分更新九天天氣預報，料除夕市區最高28度，其後降溫，年初一早上降至18度 ，新年期間早上清涼。（天文台圖片）

天文台2月16日年廿九上午7時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎17至28度。（天文台圖片）

年初四開工日 日間部分時間有陽光及乾燥

周五（20日）年初四開工日，氣溫稍回升，天文台料氣溫介乎18至23度，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。

到周末氣溫介乎18至24度，周六（21日）吹微風2級，部分時間有陽光；周日（22日）吹

東至東北風2至3級，部分時間有陽光。

天文台2月16日年廿九上午7時50分更新九天天氣預報，料新春期間相對濕度較高。（天文台圖片）

天文台預測下周初仍較和暖，下周一（23日）年初七「人日」及（24日）氣溫介乎19至23度，大致多雲。

2月15日年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，下午人流眾多，市民悉心揀選蘭花。（廖雁雄攝）

2月15日年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，有市民捧一棵桃花回家。（廖雁雄攝）

2月15日年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，下午人流眾多。（廖雁雄攝）