除夕｜20間連鎖餐廳營業時間一覽　譚仔太興敏華收加一翠華收加二

【除夕/除夕2026/農曆新年】今日是年廿九（16日），不少食肆今日起休息。不過仍有部分連鎖餐廳新年期間營業，為方面讀者新年期間「覓食」，下文整理20間連鎖餐廳營業時間。



（倪清江攝）

1.翠華

翠華餐廳除年初一（17日）營業時間為中午12時至夜晚10時之外，年廿九至年初六均由早上7時營業至夜晚10時。其中年初一至初二收取加二服務費。

2.新樂園魚蛋粉

新樂園魚蛋粉新春期間照常營業，其中年廿九下午5時關門，年初一早上11時營業至晚上11時、年初二上午7時營業至晚上12時。不收額外服務費。

3.薩莉亞

薩莉亞大部分分店新春期間照常營業，不收取額外服務費。其中荃灣Aeon、將軍澳Aeon以及荔枝角Aeon初一由中午12時營業至夜晚8時。

4.一粥麵

一粥麵新春期間繼續營業，其中年廿九、年初二由早上7時營業至夜晚9時，年初一早上8時營業至夜晚8時或9時，年初三恢復正常營業時間。不同分店營業時間或有調整。

5. 譚仔雲南米綫

譚仔於年廿九及年初一至初三期間，部份分店將照常營業。年初四（2月20日）起，全線分店恢復正常營業。年廿九至年初三期間暫停早餐供應，設有早餐之分店將於年初四起恢復供應。此外，年廿九至年初四期間將另收加一服務費。讀者可透過連結了解譚仔雲南米線各分店詳細營業時間。

6.亞參雞飯

亞參雞飯年初一中午12時啟市，年初二其照常營業，山頂廣場分店年初二延長營業時間至晚上11時。年廿九至年初四，堂食需收取加一服務費。

7.茶木

茶木年初一中午12時啟市，年初二其照常營業。年廿九至年初四期間收取15%服務費。

8.潮館

潮館新年期間營業，由年廿九至年初五收加一服務費。

9.翠園

翠園年廿九至年初七正常營業，所有特價點心和其他優惠推廣暫停使用。

10.壽司郎

壽司郎於新春期間，所有分店會照常營業。

11.敏華冰廳

敏華冰廳各分店於新春期間之營業時間將有所調整，年廿九全線將營業至晚上6時30分，年初一營業時間為早上8時至晚上10時，年初二起全線恢復照常營業。機場分店於新春期間將維持24小時照常營業。年廿九至年初四，堂食收加一服務費。

（倪清江攝）

12.橋拉麵

橋拉麵年廿九所有分店正常營業，年初一中午12時營業至夜晚9時半，年初二照常營業。中環旗艦店兩日則分別由12時營業至夜晚11時半，以及由中午11時半營業至凌晨2時。年廿九至年初四收取15%服務費。

（倪清江攝）

13. 大家樂

大家樂照常營業，各分店於新年的營業時間有所調整。讀者可透過連接了解大家樂各分店詳細營業時間。

（倪清江攝）

14.上海姥姥

上海姥姥年廿九、年初二至四由11時半營業至夜晚10時半，年初一中午12時營業至夜晚10時半。

（譚曉彤攝）

15.SUPER SANDWICHES

SUPER SANDWICHES年廿九、年初三至四由早上8時營業至夜晚9時，年初一及二由早上9時營業至夜晚8時。

（倪清江攝）

16. 太興

太興年初一中午12時啟市，年初二起照常營業。年廿九至年初四期間收加一服務費。

（倪清江攝）

17. 丸亀製麵

丸亀製麵年廿九營業至下午3時半，年初一休息，年初二至初三照常營業，另收加一服務費。

（倪清江攝）

18.山牛燒肉

山牛燒肉年廿九營業至下午3時半，年初一休息，年初二至初三照常營業，另收加一服務費。

（譚曉彤攝）

19.白咖喱公司

白咖喱公司年初一休息，年初二起正常營業。

地茂館甜品年廿九至年初二休息，年初三恢復營業。（倪清江攝）

20.地茂館甜品

地茂館甜品年廿九至年初二休息，年初三恢復營業。