閩僑小學12歲非華裔球員遭公審質疑超齡　校長指心疼澄清合資格

閩僑小學一名非華裔學生早前在一場學界足球賽中，被質疑超齡，更被放到網上「公審」，而比賽當日亦因與其他球員搶球權，遭不少家長要求罰紅牌。校長葉淑婷今日（17日）指，為學生感到心疼，澄清該名學生12歲，符合出賽資格，希望大眾不要攻擊不同學校的學生。她又稱家長有質疑，在學界賽當場可查證核實，「係咪要擺上網去問呢？」。葉淑婷又否認學校為勝出學界賽「買人」，「唔係走呢啲路線」。



閩僑小學一名非華裔學生早前在一場學界足球賽中，被質疑超齡，更被放到網上「公審」，而比賽當日亦因與其他球員搶球權，遭不少家長要求罰紅牌。（Chan Hiu Ming 陳曉明 Facebook）

校長：該學生一向怕整親人 踢波避與對手身體接觸

葉淑婷接受商台節目訪問時指，該名12歲的巴基斯坦籍學生本以為網上言論在讚他及學校，後來內容經翻譯後，知道大多屬攻擊性言論，感到「好唔開心」，而學校亦已在周日為他安排輔導。

她表示，該名學生事後心理壓力大，形容該名學生「一向怕整親人」，因身形較大，在隊中踢後衛時，都盡量避免與其他球員有身體接觸。葉淑婷補充說，縱觀整個學界比賽，其實不少球員的身形都比該名學生大，「只係冇人講」。

閩僑小學一名非華裔學生早前在一場學界足球賽中，被質疑超齡，更被放到網上「公審」。（Threads）

參賽時有家長質疑該學生資格 校長：當場已查證

至於有聲音質疑該名學生超齡，及學校為勝出學界賽事而刻意找一些超齡學生出賽等指控，葉淑婷表示，學界比賽並非第一年舉行，希望公眾相信學界賽的專業，而且參賽所需的學界證也需要身份認證，並在球場再核實。她續說，該名學生並沒有留級，依照入學年齡等要求參賽，教育局對非華語學生的入學資格審查亦十分嚴格。

她又說，學校在第二場賽事時，已有家長質疑該名學生的資格，亦已當場查證，質疑如有懷疑而當場已可查證，「係咪要擺上網去問呢？」。葉淑婷亦指，學校不會為學界比賽「買人」，「唔係走呢啲路線」。

閩僑小學一名非華裔學生早前在一場學界足球賽中，被質疑超齡，更被放到網上「公審」。（Threads）

校長稱輿論攻擊對成年人不好受 更何況12歲學生

此外，有人指該名學生犯規，葉淑婷指，每場球賽都有爭議，但他們教學生「裁判判咗就信服」，然後沉住氣繼續打，盡力去踢。至於會否質疑球證判決等，她認為「無謂做呢啲嘢」。

當日賽事有家長在場邊叫喊，要求球證判該名巴基斯坦籍學生紅牌，葉淑婷認為「喺側邊嗌紅牌好殘酷」，相信小朋友都「好熱血，好鍾意踢波」，希望大眾不要攻擊不同學校的學生。

葉淑婷續指，學校曾問該名學生「剃鬚會後生啲」，不過該名學生指正在齋戒中，不能剃鬚。而事件發生後，全隊都有壓力，家長亦覺得網上言論並不尊重不同國藉。她又指，輿論攻擊對成年人來說亦不好受，「要一個12歲嘅學生去承受都係辛苦嘅」。