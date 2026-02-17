農曆新年｜領展停車場特別時段大多全單加收$10　市民認為不合理

農曆新年期間，不少食肆會徵收加一或加二服務費，連停車場也加收費用。領展日前貼出通告，指旗下停車場在新春期間，於指定時段入場泊車，將採用特別時段收費，全單收取額外10元，同時不設24小時泊車服務。該特別收費時段由年廿六（2月13日）開始至年初六（2月22日），橫跨農曆新年前後，連2月14日情人節也有涵蓋，不少市民認為不合理，指領展濫收費用。



領展回覆表示會持續檢視執行情況，並適時檢討。



領展旗下停車場在新春期間，特別時段不設24小時泊車服務，更會在特別時段加價，全單收取額外10元。（領展網頁）

有市民日前在社交媒體分享兩張相片，顯示兩個領展旗下停車場的特別收費告示。在第一張相片中，領展指時租車輛於今年2月13日至22日，凌晨零時零分至晚上11時59分進場停泊，將採用特別時段收費，同時不設「24泊」服務。

在該特定時段，泊車首一小時收費28元，第二小時收費42元，第三個小時或以後收費56元，而「12小時任泊服務」則收費200元。

領展旗下停車場在新春期間特別時段加價。（馬路的事討論區@Facebook）

第二張相片則可見，時租車輛在2月13日至15日及20日，早上9時至晚上9時59分，以及2月16日至19日，凌晨零時零分至晚上11時59分兩個特別時段進場停泊，將全單收取額外10元。

領展旗下停車場在新春期間特別時段加價。（馬路的事討論區@Facebook）

旗下停車場特別時段收費可能不一 大多全單加$10

記者翻查領展官網，發現網內「泊車指南」顯示旗下多個停車場，大多載有最新「特別收費」價目，雖然大多顯示為在特別時段，全單額外加收10元，但有部份停車場的「特別收費」金額並不相同。舉例指黃大仙中心同一個商場，北館和南館的收費已經不同。

其中黃大仙中心北館停車場由本月13日至22日，凌晨零時至晚上11時59分，特別時段收費為首1小時27元、第2小時41元、第3小時或以後收54元；12小時任泊則收220元。至於黃大仙中心南館B停車場於相同特別時段，收費則較高，首1小時29元、第2小時44元、第3小時或以後則收58元。

有不少市民在網上留言以示不滿，指「好似濫收費用喎」，「幾時開始泊車同住酒店一樣，旺季會貴啲」，亦有人指領展「反正就是要搶錢」。

就有關特別收費，領展回覆表示，會持續檢視停車場繁忙時段額外收費的執行情況及實際需要，並適時作出評估。