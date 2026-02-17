今日新聞8分鐘｜食環勸檔勿阻街　吐口水捏頸被捕｜煙花鬧市中放

年BB｜兩男兩女嬰兒 零時零分於仁安、廣華及法國醫院出世

馬年伊始，先祝各位讀者龍馬精神！踏入大年初一，4名嬰兒於凌晨零時零分，分別在仁安醫院、廣華醫院及法國醫院搶閘出世。另外1名女嬰在凌晨1時53分於中大醫院出生。

馬年2026‧有片│民間煙花屯門元朗鬧市中燃放 拍攝者：大癲!

以往每逢過年過節，新界鄉郊少不免會有「民間煙花」或炮仗等在鄉村綻放。惟今日（17日）甫踏入大年初一凌晨，在元朗及屯門竟有人在鬧市中燃放煙花，有市民目擊立即拍下，將其放上網並附上一句：「大癲！」

有片｜年廿九食環勸食檔勿阻街 3店員反抗吐口水兼捏頸被捕

深水埗食檔懷疑阻街，食環署人員勸諭清理垃圾後爆發爭執，雙方發生肢體衝突，3名食環人員報稱被吐口水及捏頸，3名男子涉嫌襲擊公職人員被捕。深水埗食檔懷疑阻街，食環署人員勸諭清理垃圾後爆發爭執，雙方發生肢體衝突，3名食環人員報稱被吐口水及捏頸，3名男子涉嫌襲擊公職人員被捕。

網上片段顯示，昨日年廿九（16日）有食檔男職員與大批食環署人員推撞拉扯，場面混亂，一名紋身漢伏在地上，最終警員到場調停。

深圳灣大橋17傷車禍｜司機為家人還債及身體抱恙 萌死念撞欄被控

昨日年廿八（15日），深圳灣公路大橋有一輛旅遊巴撞欄，17人受傷；警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕姓李（63歲）男司機。昨日年廿八（15日），深圳灣公路大橋有一輛旅遊巴撞欄，17人受傷；警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕姓李（63歲）男司機。

消息稱，被捕司機的家人疑受債務問題困擾，他要協助償還；事發時，他亦因身體問題感到不適，因此萌生死念，最後扭軚撞欄。警方表示，該司機已被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於本周三（2月18日）年初二，於西九龍裁判法院提堂。

車CAM｜青山公路古洞段九巴無轉彎 撞花槽剷上行人路 車長停職

今日（16日）上午11時29分，一輛雙層九巴76K在上水青山公路古洞段近粉錦公路失事，剷上行人路，幸事件中無人受傷。九巴回覆查詢稱，已即時暫停車長駕駛職務，並會調查事故原因。

農曆新年｜家長憂高鐵站逼爆提早兩小時等車 有人回鄉派$1萬利市

【農曆新年／西九龍高鐵站】農曆新年部份市民或北上拜年或旅遊，西九龍高鐵站大年初一（17日）非常熱鬧，有家長汲取到去年高鐵站過關逼爆的教訓，像坐飛機一樣提早兩個多小時候車。另有家長帶同小孩回鄉探親，計劃品嘗家鄉美食及放煙花，預料派發一萬多元利市。【農曆新年／西九龍高鐵站】農曆新年部份市民或北上拜年或旅遊，西九龍高鐵站大年初一（17日）非常熱鬧，有家長汲取到去年高鐵站過關逼爆的教訓，像坐飛機一樣提早兩個多小時候車。另有家長帶同小孩回鄉探親，計劃品嘗家鄉美食及放煙花，預料派發一萬多元利市。

此外，有內地旅客首次來港旅遊，豈料同行朋友乘坐高鐵期間遺失證件，獨留她一人在高鐵站。她笑說首次來港便遇到意外感覺蠻刺激，首站將到小紅書網紅店ChaTraMue品嘗泰式奶茶。

連續三次空翻、耍雙節棍 央視春晚機械人打功夫震憾全網｜有片

在除夕（16日）晚上的央視春晚表演上，節目《武Bot》的二十多台宇樹科技人形機械人化身「武術高手」，不僅會連續三次單腿後空翻、高難度跳躍、快速變隊形，還會和小朋友對練棍術、耍醉拳，贏得滿堂喝彩。

有片｜美國駐華外交官穿大花襖、齊唱《大東北我的家鄉》拜年獲讚

近日，美國駐華大使館發佈外交官演唱中國網絡神曲《大東北我的家鄉》的拜年影片在網上瘋傳。影片中，駐瀋陽總領事何溯源（William M. Coleman）和多位外交官一起穿上東北大花棉襖，吹嗩吶、扭秧歌，齊唱「賊拉拉的愛你呀我的家鄉」等歌詞。被網民稱為最「接地氣」拜年。