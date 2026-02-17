農曆新年．花車巡遊｜尖沙咀逼爆 哈薩克少女感受氣氛︰很多人！
撰文：洪戩昊
出版：更新：
【農曆新年／大年初一／花車巡遊2026／花車匯演】今日（17日）大年初一，旅遊發展局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於晚上八時在尖沙咀舉行花車巡遊。有專程來港感受新年氣氛的哈薩克少女遊客也來湊熱鬧，她稱「不太肯定（花車巡遊）會發生什麼」，但對香港的感受則是「很多人！」
雖然花車巡遊晚上8時才開始，但早於傍晚6時許，尖沙咀已人山人海，街頭逼滿等候花車巡遊的人潮。等候期間，大會亦安排了舞獅等餘興節目。
天星碼頭附近有不少人聚集等候，包括來自哈薩克的Turdiyeva。她專程來港感受新年氣氛，將逗留5日，今日觀賞完花車巡遊後，將到訪其他本港旅遊景點，續感受氣氛。她下午2時已到現場附近閒逛，她笑說「不太肯定（花車巡遊）會發生甚麼」，但對香港的感受則是「很多人！」
現場有大量內地遊客，包括來自江蘇的時氏姐妹。姐姐在深圳工作，並不按正常時間表放假，所以也不能回鄉過年，而正在放年假的妹妹則到港陪姐姐過年。她們特地為了花車而來港，中午12時已到場吃午飯及在附近閒逛，即晚便會回去。
