年初二煙花｜尖沙咀海旁逼爆　廣西客下午霸位冀將美景拍給家人看

【初二煙花直播｜農曆新年煙花匯演2026｜年初二煙花2026時間】今（18日）是大年初二，晚上會舉行歷時23分鐘的煙花匯演。下午約3時，尖沙咀海旁人山人海，擠滿了等候看煙花的人群，有人席地而坐。有首次訪港、來自廣西的遊客，下午時份到達尖沙咀海旁，她排在最前排位置，坐在行李箱上等候，希望「將最好嘅美景比我哋屋企人睇」。



文化中心前的空地在中午仍未完成清理，疑留下昨晚（17日)花車巡遊的舞台，警方曾短暫疏散人流，引來等候的市民不滿，「即係琴晚完咗花車巡遊...... 明知今日有煙花匯煙，應該今朝清晨就完成（清理）囉。」



年初二煙花匯演｜2月18日下午時份，尖沙咀海旁人山人海，擠滿了等候看煙花的人群，有人席地而坐。（梁鵬威攝）

廣西旅客下午約3時到海旁 坐在行李箱等候放煙花

來自廣西的霍小姐在首排位置，她坐在行李箱等候放煙花。在下午約3時，她來到尖沙咀海旁，欲拍攝煙花，「將最好嘅美景畀我哋屋企人睇」，她指到達時已人流眾多。她表示，聽說發放的煙花有數萬枚（主辦機構公布31,888枚），較多內地盛大，故想要感受一下。

廣西遊客霍小姐首次訪港，今晚看完煙花後便會離開。（董素琛攝）

是次是霍小姐首次訪港，打算看完今晚的煙花後離開，共逗留約3天。她此行曾到訪海洋公園、星光大道等著名景點，連同購物共花費逾萬元。她續指，香港的遊客數量較內地多，認為香港人較熱情，至於過年氣氛，她則指是「各有各特色」。

下午約3時，文化中心前的空地仍未完成清理，疑留下昨晚花車巡遊的舞台。

現場短暫疏散人群以續清理花車巡遊舞台惹不滿

下午約3時，文化中心前的空地仍未完成清理，疑留下昨晚花車巡遊的舞台，警方曾短暫疏散人流，約3時30分才讓人群再次進入。

市民黃先生認為，當局清理的進度緩慢，「即係琴晚完咗花車巡遊...... 明知今日有煙花匯煙，應該今朝清晨就完成（清理）囉。」他說，以往曾多次觀賞新年煙花，認為「覺得佢（煙花）吸引囉，即係帶出人觀樂開心嘅感覺。他帶備兩個腳架，用以放置手機及相機，期望同時拍片及影相，捕捉煙花盛放的每個瞬間。

黃先生帶備了兩個腳架，用以拍片及影相，期望捕捉煙花盛放的每個瞬間。（董素琛攝）

有攝影迷一度擔心離開後不能再排前排 呼「好彩」

另一位市民陳先生同樣對清場進度慢感不滿，他下午約2時30分已到場等候，「我辛辛苦苦入咗嚟等咗陣，先搵到個位，估唔到俾警察趕。」及後未有工作人員告知他可以進入，他說，再次進來的時間仍可排在最前排位置是「好彩」。他又說，喜歡煙花因小時候父母因人多擠迫，不願帶他看，但現時已長大，故想體驗影煙花的滋味。