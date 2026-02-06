財政預算案｜團結香港基金18建議開源節流　包括上調六合彩博彩稅

財政司司長即將發表新一份《財政預算案》，團結香港基金周四（2月5日）提出18項開源節流的建議，涵蓋財政紀律、開源及節流三方面，以加強公共財政韌性。其中在開源方面，基金會提出「開源八式」，包括出租公共設施冠名權；加大綠置居比例、重推租置計劃；調整六合彩博彩稅等。至於節流方面，基金會建議包括「2元乘車優惠」上限每月120程。



2026年2月5日，針對財政司司長即將發表新一份《財政預算案》，團結香港基金提出18項開源節流的建議。圖為團結香港基金總裁李正儀博表示，短期財政的改善雖值得肯定，但政策重心仍需兼顧長遠發展，特別是人口老化帶來的結構性挑戰。穩健的公共財政是政府投資未來、驅動經濟轉型的基石。（團結香港基金圖片）

基金會建議，更新並落實財政紀律，即政府長遠將公共開支佔本地生產總值（GDP）的比率降回20%或以下，及將債務佔GDP比率長期維持在20%或以下的水平，同時堅守發債所得資金僅用於長遠投資項目原則。

提「開源八式」及「節流九招」 全面落實料額外收入640億

為達成上述財政紀律目標，基金會提出「開源八式」及「節流九招」，預計每項措施的效益均達5億港元或以上。若全面落實相關措施，預計可為政府帶來約640億元額外收入（包括$562億元一次性及每年$78億元經常性收入），節省約128億元開支，兩者合共佔GDP2.3%。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，報告提出「開源八式」及「節流九招」，旨在多管齊下鞏固公共財政，估算這些建議全面落實後，有望為政府帶來約$640億元的額外收入。（團結香港基金圖片）

倡出租公共設施冠名權 包括北都基建

「開源八式」中包括出租公共設施冠名權，建議分「永久冠名」及「有時限冠名」兩類，「永久冠名」適用於醫院、大學、社福設施、公營房屋及主要基建（包括北都的主要基建、街道）等，預計可帶來約10億元的一次性非經營收入。至於「有時限冠名」適用於商業價值較高的設施，如大型體育設施、港鐵站、社區中心等，建議設定固定年期（如5至10年），估算年增2億元經營收入。

團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒表示，基金會特別著重研究無痛開源的方案，例如出租政府設施冠名權、審慎研究出售部分政府資產的少數股權、提升投資回報等，旨在減少影響社會民生福祉的前提下，有效改善公共財政狀況。（團結香港基金圖片）

倡六合彩博彩稅增至30% 派彩獎金比例下調5個百分點

調整六合彩博彩稅，基金會建議把六合彩獎券博彩稅率由25%上調至30%，並相應將六合彩的派彩獎金比例下調5個百分點至49%。此舉在不影響馬會營運佣金及慈善撥款的前提下，預計每年可增加5億元稅收。

此外，基金會建議實施「個人入息標準稅三級制」。首500萬港元維持15%，500萬以上至750萬部分維持16%，而超出750萬部分上調至17%。此調整僅影響全港約5,000名最高收入人士，對絕大多數市民無影響，但預計每年可為庫房增加約9.4億元收入。

2026年2月5日，針對財政司司長即將發表新一份《財政預算案》，團結香港基金提出18項開源節流的建議。圖為團結香港基金研究經理何文懿簡介預算案建議。（團結香港基金圖片）

建議「2元乘車優惠」上限每月120程

「節流九招」則包括利用公務員團隊每年約3.4%的自然流失率，透過內部調配及科技應用填補空缺，而非以1:1比例從外部聘請，料年省53.5億元。

另一招節流措施為優化交通資助計劃，把「公共交通費用補貼計劃」門檻由每月500元上調至600元，並把補貼上限下調至300港元，旨在集中資源補貼長途通勤的市民。「2元優惠計劃」方面，建議設每月120程（即每日4程）上限，以更貼近絕大部分人的實際使用量，並防止濫用。上述兩項調整預計年省6億元。

上調「自願醫保」扣稅上限至1.2萬元 引導市民轉用私營醫療

此外，為紓緩公營醫療系統的服務壓力及財政負擔，基金會建議兩方面深化公私營分流，包括將「自願醫保計劃」（VHIS）的扣稅上限由8,000元增至12,000元;同時強制機構公佈常見醫療程序的收費數據，引導有能力市民轉投私營市場。據估算，若能成功分流約10%公營住院個案至私營體系，上述兩項政策料年省38億元公帑。