財政預算案｜澳洲會計師公會料政府現財年錄9億綜合赤字

政府日前公布，截至去年12月底的現財政年度首9個月，計及發債及償還本金後，錄得財政盈餘439億元。惟澳洲會計公會預期，政府於2025至2026年度將錄得9億元綜合赤字，截至今年3月底，財政儲備為6,530億元。



財政司司長陳茂波將於2月25日公布2026至2027年度財政預算案。澳洲會計師公會建議，為提升市場互聯互通及資本籌集活動，向成功在港交所主板上市的企業提供新股上市相關費用特定稅務扣減。目前稅務條例下，相關費用一般屬於資本性質，不予扣除。建議政府可以考慮放寬此類費用的扣除條件，以鼓勵企業來港上市。同時建議推出「新股通」機制，以滿足內地投資者對全球資產日益增長需求。

籲向策略性產業提供稅務優惠

談及北部都會區發展時，公會建議向國際投資者發行例如發行總額20億美元，並對由政府或私營機構所發行的﹑用於北部都會區基建項目的債券利息收入及處置收益提供稅務豁免。

同時建議為策略性重點鼓勵產業，如生命科學﹑人工智能及金融科技提供分級利得稅務優惠，稅率可以低至5%，視乎資本投資或營運開支，為期首3年。

公會又建議，北部都會區內的工商物業在落成首10年全面豁免租賃印花稅，吸引企業遷入北部都會區拓展業務，加快北部都會區發展。

更新合資格大宗商品交易清單

在大宗商品貿易，澳洲會計師公會指出，檢視並更新合資格商品清單，如加入銀及稀土等，以及擴展商品貿易企業半稅率優惠至涵蓋金融商品交易，並將範圍從實物貿易及附帶收入擴展至包括衍生商品交易，以符合全球商品市場趨勢。

在推動家族辦公室方面，為單一家族辦公辦﹑多家族辦公壬及基金經理提供8.25%優惠利得稅率，以及允許家族辦公室稅務優惠的投資資產類別與投資移民（CIES）一致，以及與其他司法管轄區如海南及印尼峇里商討引入「家辦通」。