旅客攻陷西貢鹹田灣　羅淑佩：裝CCTV監察人流　長假有人駐紮

近年不少郊外景點深受旅客歡迎，惟部份人保育意識不足，破壞大自然環境，例如西貢鹹田灣營地曾淪為「垃圾崗」、非法營火會。內地春節黃金周將至，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（7日）表示，本港就旅客來港作出多項準備，對於旅客熱點鹹田灣，長假期時將會有人員及承辦商駐紮，亦會裝閉路電視監察人流，有需要時會增派人手。至於另一熱點破邊洲，亦會按情況在入處口設人流管制。她呼籲旅客愛護環境，又指會與內地政府部門及監管機構合作，加強監管。



1月2日中午西貢鹹田灣咸田公廁環境仍惡劣，廁所外堆積大量垃圾。（資料圖片／董素琛攝）

2026年1月1日，破邊洲山徑路線海岸一帶，遊人絡繹不絕。（資料圖片/陳浩然攝）

熱點鹹田灣將有人員駐紮 裝CCTV監察人流

羅淑佩在商台節目《政經星期六》中表示，本港就旅客來港作出多項準備，生態旅遊方面，漁護署會加派人手處理環境衛生及人流管制等問題。她提到其中一個熱點鹹田灣，表示長假期時會有人員及承辦商駐紮，及安裝閉路電視監察人流等，並會視乎需要增派人手。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片）

至於另一熱點破邊洲，她亦稱會按情況需要進行人流管制。羅淑佩特別提到營火會，強調有關行為違法，呼籲旅客愛護環境，她續說，會在相關地方張貼告示，並與旅議會、旅監局、內地政府部門及監管機構合作，加強監管。

+ 4

對農曆新年市道感樂觀 針對「黑的」、拒載嚴執法

農曆新年將至，羅淑佩指對農曆年假期間的巿道整體感到樂觀，本港酒店在公布初二會舉行煙花匯演前，已訂滿7至8成。她又稱，初一至初五本港都有節目，如花車、煙火匯演及賀歲盃足球賽等，而且花車在巡遊後會在啟德體育園等地方展出，相信亦可吸引旅客。

她又稱，希望旅客能夠錯峰出行，在不同日子抵港，而本港亦會做好準備，如會針對「黑的」、拒載等情況嚴厲執法。