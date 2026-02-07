旅客攻陷西貢鹹田灣 羅淑佩：裝CCTV監察人流 長假有人駐紮
撰文：吳美松
出版：更新：
近年不少郊外景點深受旅客歡迎，惟部份人保育意識不足，破壞大自然環境，例如西貢鹹田灣營地曾淪為「垃圾崗」、非法營火會。內地春節黃金周將至，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（7日）表示，本港就旅客來港作出多項準備，對於旅客熱點鹹田灣，長假期時將會有人員及承辦商駐紮，亦會裝閉路電視監察人流，有需要時會增派人手。至於另一熱點破邊洲，亦會按情況在入處口設人流管制。她呼籲旅客愛護環境，又指會與內地政府部門及監管機構合作，加強監管。
熱點鹹田灣將有人員駐紮 裝CCTV監察人流
羅淑佩在商台節目《政經星期六》中表示，本港就旅客來港作出多項準備，生態旅遊方面，漁護署會加派人手處理環境衛生及人流管制等問題。她提到其中一個熱點鹹田灣，表示長假期時會有人員及承辦商駐紮，及安裝閉路電視監察人流等，並會視乎需要增派人手。
至於另一熱點破邊洲，她亦稱會按情況需要進行人流管制。羅淑佩特別提到營火會，強調有關行為違法，呼籲旅客愛護環境，她續說，會在相關地方張貼告示，並與旅議會、旅監局、內地政府部門及監管機構合作，加強監管。
對農曆新年市道感樂觀 針對「黑的」、拒載嚴執法
農曆新年將至，羅淑佩指對農曆年假期間的巿道整體感到樂觀，本港酒店在公布初二會舉行煙花匯演前，已訂滿7至8成。她又稱，初一至初五本港都有節目，如花車、煙火匯演及賀歲盃足球賽等，而且花車在巡遊後會在啟德體育園等地方展出，相信亦可吸引旅客。
她又稱，希望旅客能夠錯峰出行，在不同日子抵港，而本港亦會做好準備，如會針對「黑的」、拒載等情況嚴厲執法。
