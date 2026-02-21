六合彩金多寶｜1.4億食全餐博頭獎2億？　曾有$440買49號碼中頭獎

【六合彩金多寶】六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，直至下午近5時，投注額已近3億元。根據馬會資料，買齊49個號碼「食全餐」，10元一注的話，總投注額為1.4億元，即如一注獨中，可「獲利」至少6,000萬元。



近12次新春金多寶，有五次是一注獨中，包括去年有幸運兒投注10元買六個號碼單式彩票，捧走1.93億元；但也有如2019年新春金多寶，攪出19、29、39、49，「離譜」地出現7張彩票、共六注中頭獎，每10元一注派彩1,666萬元，可見天價「食全餐」有一定風險。



由2012至2023年的新春金多寶，有13張複式彩票中頭獎，主要是買7或8個號碼複式彩票。其中2019年新春金多寶，就有一張買14個號碼複式彩票中頭獎，但因投注5元一注而只取得一半彩金。同期有幸運兒買「5膽拖全餐」彩票中頭獎，雖以10元一注投注，但其實總額只是440元，即等同買44注，連同中一注二獎（五個膽號碼加特別號碼）及42注三獎，總獎金得17,894,320元。



頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍，排至蘭桂坊仍不見龍尾。（黃寶瑩攝）

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍，馬會工作人員在龍尾舉牌提示，要排一個小時才到投注站。（黃寶瑩攝）

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍，馬會工作人員在龍尾舉牌指示排隊。（黃寶瑩攝）

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍，要一個小時才到投注站入口。（黃寶瑩攝）

六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，金多寶高達1.65億元，為歷次最大規模的新春金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨得2億元彩金，將是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金。場外投注處今日提早於早上11時開始服務。

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍。有人坐下休息，有人飲水補充水分，然後繼續排。（黃寶瑩攝）

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍，有人帶風車來增強運氣。（黃寶瑩攝）

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍。（黃寶瑩攝）

+ 1

2012至2023年13張複式彩票中新春金多寶頭獎 比單式彩票多8張

根據馬會資料及相關報道，近12次（2012至2025年，2021及2022年因新冠疫情停辦）新春金多寶，共有21張彩票中頭獎。當中中獎自選號碼彩票有八張（五張10元一注中及三張5元0.5注中）；其餘13張全為俗稱「電腦飛」的運財彩票（七張一注中及六張0.5注中）。

由2012至2023年的新春金多寶，有13張複式彩票中頭獎，主要是買7或8個號碼複式彩票，其餘5張則是10元一注的6個號碼單式彩票。

2019年新春金多寶7張中頭獎彩票 6張為複式彩票

值得一提，2019年新春金多寶共有7張彩票中頭獎，當中只有一張是買6個號碼單式彩票，且為「電腦飛」；其他六張均為複式彩票，分為四種投注方式，7個及8個號碼複式彩票各有兩張，餘下一張為14個號碼複式自選彩票，另一張為5膽拖全餐自選彩票。

2019年2月9日六合彩新春金多寶攪珠及派彩結果。 (馬會網頁截圖）

複式7個號碼即買7注，以10元一注計，投注額為70元；複式8個號碼不是8注，而是共28注，以10元一注計，投注額為280元，如買5元一注則減半至140元。

14個號碼複式彩票投注額要3萬 2019年一幸運兒省1.5萬少收833萬

至於買14個號碼複式彩票，共計3,003注，以10元一注計，投注額30,030元，5元一注的話仍需15,015元。2019年新春金多寶其中一名中頭獎幸運兒，就選擇後者，因此當時頭獎10元一注派1,666萬元，只可得833萬元，另可能有二至七獎獎項，視乎其所選的14個號碼有多少個攪出。

$440買5膽拖全餐獲近1800萬獎金

至於當年憑5膽拖全餐中頭獎的幸運兒，雖以10元一注投注，但其實總額只是440元，即等同買44注。其所選的五個「膽號碼」，均是六個攪出的正選號碼其中五個，而非特別號碼，故中頭獎；由於44個「腳號碼」中包括特別號碼，故也中一注二獎（五個膽號碼加特別號碼），另其餘42注因五個「膽號碼」都中，故再中42注三獎，總獎金得17,894,320元。

+ 7

頭獎一注中料可得2億 「食全餐」投注額1.4億有得博？

至於必中的買齊49個號碼複式彩票，即所謂「食全餐」，以10元一注計，總投注額要近1.4億元（139,838,160元），而馬會估計今次新春金多寶頭獎如10元一注獨中，可得2億元，即有機會賺6,000萬元或更多。雖然2014年、2016年、2018年、2023年及2025年均只有一張彩票獨中，但同時也出現如2019年六注（共七張彩票）中頭獎局面，有賠了夫人又折兵風險。

事實上，去年新春金多寶頭獎幸運兒，是以「最低消費」、即買10元一注的6個號碼單式彩票中獎，獲得破紀錄派彩1.93億元彩金。

其實「食全餐」投入的1.4億元，先有46%或6,433萬元撥作徵稅（25%）、獎券基金(15%)及馬會獎券有限公司佣金(6%) ；餘下的7,551萬元當中，少於45％或3,400萬元「回籠」至頭獎派彩基金，故「食全餐」一直不可行及風險極大。

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼



+ 18

新春攪珠五大幸運號碼：15、10、36、43及48

馬會資料顯示，從六合彩自2002年7月增加至49個號碼至今，於新春首次攪珠共23次，當中「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」號、「36」號、「43」號及「48」號，均開出6次。

新春金多寶較旺藍色號碼球 10至19號組別攪出次數最多

至於攪出的號碼球顏色，藍色佔40%，其次為紅色，綠色只佔26%；號碼10至19號攪出佔最多，24%；其次為40至49號，佔22%；其他三個組別出現的比率相若，當中1至9號最少，只有17%。

新春金多寶共四成被攪出的號碼屬藍色號碼球。（馬會圖片）

新春金多寶被攪出的號碼較多分佈於「10」至「19」號。（馬會圖片）

六合彩2002年7月4日至2026年2月15日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至2月15日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現514次；排第二是509次的49號；排第三位是508次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出499次及494次。

五大冷門號碼：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出443次的23號；25號以445次排尾四；43號以攪出446次排尾五。

▼2025年2月2日 六合彩新春金多寶引發投注潮▼



+ 6

▼2025年1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼



+ 14