香港鐵路標準引內地規範 路政署：會因應颱風等香港獨特情況調整
撰文：董素琛
出版：更新：
路政署與專家制訂及更新《香港鐵路標準》，在北環線及港深鐵路引入內地標準。路政署鐵路拓展處副處長施鍵恒今（15日）在港台節目《千禧年代》中表示，新鐵路標準將涵蓋不同範疇，包括工程及營運上，吸收內地及海外最佳實踐，並透過引入內地設計標準、建築物料、裝備等，縮短工期和降低成本，形容是「集大成」的做法。當局亦會研究應用組裝合成法，指相關技術在內地已發展成熟，期望能進一步加快工程時間。
施鍵恒表示，以往使用的鐵路標準較傾向歐美或英國，是次更新鐵路標準將涵蓋不同範疇，包括工程及營運上，參考包括國家在內的世界級鐵路規範，吸收國內外最佳的實踐，並透過引入內地設計標準、建築物料、裝備等，縮短工期和降低成本，形容是「集大成」。他又說，新標準會應用在北環線及港深鐵路，故需共同標準去推展各項目，尤其在營運細節方面，希望乘客習慣的車廂環境可繼續應用在該兩個項目。
施鍵恒指，經初步檢視，國家標準大致適用在香港，尤其應用在信號系統及地基工程等，署方會因應香港獨特情況作出調整，如就本港颱風效應來調整風力等，在車廂的燈光及溫度等方面則傾和向參考香港現時的要求，從而制定一個包括一系列範疇的標準。他又提到，採用國標在跨境鐵路項目，可令工程的時間及成本減少約兩至三成；當局亦會研究應用組裝合成法，指相關技術在內地已發展成熟，期望能進一步加快工程時間。
施鍵恒說，路政署成立專責小組負責處理鐵路項目的審批工作，希望能做到加快流程，縮短審批時間，署方另會建立一個電子平台，幫助及後的項目推展者，以電子形式提交文件。
